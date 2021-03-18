На Кубани откроются кафе и рестораны без отдельного входа

С 22 марта в Краснодарском крае снимаются ограничения в работе кафе и ресторанов, не имеющих отдельного входа с улицы, сообщила пресс-служба администрации края. В регионе насчитывается более ста заведений общепита такого формата, расположенных в офисных и торговых центрах, они были закрыты с марта 2020 года.

С просьбой открыть кафе и рестораны без отдельного входа в администрацию обратились представители бизнеса, по данным краевой власти, снятие запрета на работу таких заведений общепита позволит восстановить в регионе более 550 рабочих мест. При этом, как заявила руководитель краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, открывать фудкорты в торгово-развлекательных центрах еще рано.

Анна Перова, Краснодар