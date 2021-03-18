Красноярские депутаты поддержали инициативу об обращении к Минздраву РФ из-за дефицита лекарств

Депутаты заксобрания Красноярского края поддержали инициативу комитета здравоохранения по обращению к Минздраву РФ и Минпромторгу РФ с просьбой решить проблему с дефицитом лекарств.

Ранее профильный комитет заявил о нехватке в крае ряда жизненно важных лекарственных препаратов для льготников. Всего в списке 16 наименований лекарств, которые применяются, например, для лечения гепатита, муковисцидоза, болезни Паркинсона и пр. Из них 15 входят в список ЖВП.

«Мы собираем средства, объявляем закупки, однако на закупки никто не объявляется, так как препаратов нет на рынке. Получается, что врачи выписывают рецепты на препараты, люди приходят в аптеки и не могут их получить»,— сказал зампредседателя комитета Илья Зайцев.

Также депутаты подержали инициативу об обращении в Минздрав РФ с предложением расширить перечень заболеваний, подлежащих лечению по программе болезней системы кровообращения (БСК). Депутаты предложат Минздраву предусмотреть возможность воспользоваться лекарственными препаратами федеральным льготникам, которые выбрали вместо лекарств единовременную выплату.

«В 2021 году на реализацию программы БСК Красноярскому краю дополнительно выделено из федерального бюджета 170 млн руб. При текущем темпе отпуска лекарственных препаратов пациентам по выписанным льготным рецептам прогнозируемый объем отпуска лекарственных препаратов на 2021 год составит порядка 65 млн руб.»,— говорится в письме (копия есть в распоряжении “Ъ-Сибирь”). Как уточнил господин Зайцев, исходя из этого, остаются свободные средства, однако обеспечить дополнительные категории граждан и направить на эти цели указанные средства нельзя из-за законодательства.

По данным краевого минздрава, всего на территории региона проживает около 800 тыс. получателей льгот. Среди них: пенсионеры, ветераны, пациенты с орфанными заболеваниями, пациенты по ВЗН (высокозатратные нозологии) и пациенты с болезнями системы кровообращения.

Подробнее об инициативе депутатов — “Ъ-Сибирь” «Депутаты взялись за жизненно важное».

Юлия Сасевич