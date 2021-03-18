В Ленобласти могут появиться центры по сбору покрышек

В этом году в Ленинградской области планируется создать центры по сбору покрышек. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на заседании общественного экологического совета.

По словам господина Дрозденко, специализированные центры должны появиться в мае-июне этого года. «Попробуем на это пойти через уточнение бюджета. Может там и раздельный сбор будет», — добавил он. Где именно появятся эти объекты, Александр Дрозденко не уточнил.

Раздельный сбор мусора в Ленинградской области стартовал в 2020 году. Дополнительные баки для сбора пластика и стекла были установлены в Кингисеппе, Ивангороде Луге и Сланцах. Отсортированные отходы направляются на перерабатывающие предприятия Ленобласти и Петербурга.

Ольга Кантемирова