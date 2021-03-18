Михаил Мишустин поручил проработать льготное кредитование компаний, строящих гостиницы на Алтае

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 30 апреля Мнэкономразвития, Минфину и Ростуризму подготовить предложения по льготному кредитованию малых и средних компаний, которые будут строить на Алтае трехзвездочные гостиницы. Срок кредитования не должен превышать 10 лет, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Кроме того, Ростуризму, Минэкономразвития, Минфину и Роспотребнадзору поручено до 1 июля подготовить предложения по урегулированию работы гостевых домов. Предполагается, что так у бизнесменов появится возможность легализовать использование строений, построенных на участках индивидуального жилищного строительства, в качестве гостиниц.

Решение о льготном кредитовании было принято по итогам встречи премьер-министра РФ с представителями турбизнеса на Алтае. 3 марта Михаилу Мишустину был представлен ряд проектов. В том числе, сообщалось о развитии курорта «Каракольские озера» с гостиницами в Республике Алтай. В проект инвестируют 14 млрд руб. Также планируется создание горнолыжного кластера на территории особой экономической зоны «Бирюзовая катунь» в Алтайском крае. Предполагается, что в него войдут 12 трасс и новый гостиничный комплекс. Объем инвестиций строительство первой очереди курорта планируется в размере 2,4 млрд руб.

Екатерина Лукашевич