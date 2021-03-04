Новый горнолыжный комплекс планируется создать на территории «Бирюзовой катуни»

Новый горнолыжный кластер планируют создать на территории турзоны «Бирюзовая катунь« (Алтайский край). Предполагается, что в него войдут 12 трасс и новый гостиничный комплекс, рассказал исполнительный директор компании «Новые вершины» Кирилл Светличный на встрече представителей турбизнеса с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По словам господина Светличного,общая площадь курорта составит около 285 га. При этом на рассмотрение экспертного совета уже представлен бизнес-план, который включает строительство первой очереди курорта с общим объемом инвестиций — 2,4 млрд руб.

Планируется создание 5 км горнолыжных трасс с системами искусственного оснежения и освещения.

Всего будет создано до 12 трасс с общей протяженностью до 20 км. Перепад высот будет составлять до 440 м. Также для них будут установлены от двух до четырех подъемников.

Предполагается построить гостиничный комплекс от двух до четырех отелей, в составе которых будут номера категории «четырех звезд». Один корпус будет «пятизвездочным». Отдельно для молодых туристов предлагается вариант с гостиницей уровнем «три звезды».

Даниил Тарабукин