Креативный директор Олимпийских игр в Токио уволился из-за оскорбительных комментариев

Креативный директор церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Токио Хироси Сасаки подал в отставку на фоне общественной критики, сообщает The Mainichi. Этому предшествовала публикация в еженедельном издании Shukan Bunshun информации о том, что господин Сасаки высказался оскорбительно в адрес известной японской актрисы и дизайнера Наоми Ватанабэ. Организационный комитет Олимпийских игр принял отставку креативного директора, чей уход стал очередным скандалом с играми, до которых осталось всего четыре месяца.

Актриса и дизайнер Наоми Ватанабэ Фото: Kyodo, Reuters

Как стало известно, в ходе планирования церемонии открытия господин Сасаки предложил, чтобы для исполнения своего номера Наоми Ватанабэ спустилась на арену в костюме свинки и исполнила роль Olympig (обыгрываются слова Olympic и pig). Актриса известна своим чувством юмора и пышными формами, позитивным отношением к полноте и активной позицией в этом вопросе, которую она продвигает в организуемых ею движениях, таких как «Пухлые и милые» и т. п. Однако она, по ее словам, была «искренне шокирована», когда узнала о комментариях господина Сасаки. Креативный директор поспешно организовал пресс-конференцию, на которой принес извинения госпоже Ватанабэ.

Алена Миклашевская