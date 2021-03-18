На благоустройство 13 муниципалитетов в Башкирии направят до 952,69 млн рублей

Администрации 13 муниципалитетов Башкирии на аукционе 6 апреля отберут подрядчика благоустройства территорий в рамках реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщается на сайте госзакупок. Необходимо благоустроить территории в Давлеканово, Белорецке, Сибае, Мелеузе, селе Воскресенском Мелеузовского района, Учалах, Благовещенском районе, Дюртюлях, Янауле, Баймаке, Агидели, селе Зилаир и селе Николо-Березовка Краснокамского района. Закупку единым лотом разместил госкомитет Башкирии по конкурентной политике.

Начальная цена контракта определена в 952,69 млн руб. Стоимость благоустройств территорий муниципалитетов варьируется от 35,99 млн руб. («Центральная часть города Дюртюли “Дюртюли. Новая энергия”») до 120,92 млн руб. (Парк культуры и отдыха имени Мажита Гафури “Экопарк “Терра Зауралье” в Сибае). На выполнение работ будут направлены средства федерального и республиканского бюджетов.

Работы нужно выполнить не позднее 30 ноября текущего года. Согласно аукционной документации, необходимо устроить элементы покрытий и финишные покрытия, провести сети инженерно-технических систем, устроить опоры и оборудование систем освещения и слаботочных систем, установить малые архитектурные формы и озеленить территории.

В августе 2020 года администрация Агидели заключила госконтракт с ООО «Башкирская строительная компания №1» за 59,88 млн руб. на благоустройство центральной части Агидели, а в сентябре 2020 года администрация села Николо-Березовка — с ООО «Ральф» на проект "Николо-Березовка. Возвращение домой" за 62,35 млн руб.

Майя Иванова