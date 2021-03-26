Окончательное решение «двадцатьчетверки»

Коллекция Twenty~4 прошла серию трансформаций, чтобы в итоге отвечать всем требованиям современности. Но сделано это было неповторимым патековским способом

Twenty~4 появилась в 1999 году. Не то чтобы Patek Philippe раньше не думал о женщинах — первые женские часы появились у них еще в 1839-м, а первые наручные женские часы — в 1868-м, и с тех пор они регулярно показывали отдельные женские модели с серьезными усложнениями — от минутного репетира до сплит-хронографа, а также выпускали версии всех своих великих моделей — Calatrava, Gondolo, Nautilus и Aquanaut в таком формате и размере, который можно было считать женским. Но серийной коллекции, изначально спроектированной только для женщин, у Patek Philippe до Twenty~4 не было.

Строго говоря, Twenty~4 не были коллекцией. Это была одна-единственная модель, выпущенная вначале в трех вариациях, к которым год за годом добавлялись другие, где менялись металл корпуса и браслета, цвет циферблата, количество и огранка бриллиантов, где браслет даже заменялся на ремешок, но в целом это была одна-единственная модель — прямоугольный корпус с римскими цифрами и бриллиантами снаружи и кварц внутри. Главным тут был, конечно, дизайн — очень классический, вписанный в традицию легендарных часов ар-деко, от Tank Cartier до Reverso Jaeger-LeCoultre, с великолепно нарисованным и сделанным браслетом-манжетой. Как обычно у Patek, безупречность целого обеспечивалась бескомпромиссным подходом к каждой детали: все прямоугольные звенья браслета были отполированы вручную, верхняя поверхность скруглялась уступами, чтобы никакая одежда не могла пострадать, место соединения браслета и корпуса было сконструировано идеально, звенья его чем ближе к застежке, тем становились ниже, а внутренняя поверхность корпуса имела анатомический изгиб, благодаря которому часы идеально ложились на запястье.

Конец 1990-х — начало 2000-х были временем торжества гламура, когда считалось, что женщинам в часах важна только внешняя красота и количество бриллиантов и неважно содержание, и поэтому женским моделям довольно было кварца, в отличие от мужских, где стояла серьезная механика. И хотя Twenty~4 делались для нового поколения женщин и в них, несмотря на классичность форм, было футуристичное для того времени сочетание стали и бриллиантов, некоторые клише о женщинах еще были сильны. Но уже совсем скоро пришло новое время с новыми представлениями о том, чего хотят женщины и что им больше подходит. Patek Philippe может казаться башней совершенного часового искусства, куда не доносятся никакие социальные бури, но на самом деле тут довольно чутко реагируют на социокультурные сдвиги, хоть и в своем собственном ритме. И вот к 20-летию Twenty~4 все изменилось. По словам президента Patek Philippe Тьерри Стерна, это его жена Сандрин сказала, что современным женщинам нужны не кварцевые часы-украшения, а настоящие механические часы, сделанные великой мануфактурой без всяких гендерных скидок. Но, безусловно, кроме мнения жены были и другие, заставившие президента Patek Philippe радикально изменить коллекцию Twenty~4.

А фактически — сделать наконец Twenty~4 полноценной коллекцией, потому что в этот раз к ней добавились не вариации все той же модели, а нечто принципиально иное. Новые «двадцатьчетверки», во-первых, имели круглый корпус диаметром 38 мм, а во-вторых, в них стоял уже не кварц, а автоматический калибр 324 S C с центральной секундной стрелкой и календарем-датой. Это один из основных патековских мануфактурных калибров, он стоит в моделях из главных патековских коллекций —Calatrava, Nautilus и Aquanaut. Его диаметр — 27 мм, высота — 3,3 мм, запас хода — до 45 часов, калибр этот ультратонкий, но сами часы получились высотой 10,05 мм, и это придало им какое-то ощущение уверенности и серьезности — то самое, что и нужно, чтобы стать декларацией нового гендерного подхода.

Новая модель получила название Twenty~4 Automatic, в 2018 году были показаны сразу пять ее вариантов — в стали и в золоте, все со 160 бриллиантами категории Top Wesselton вокруг безеля, закрепленными вручную в два ряда и в шахматном порядке — такая техника называется кружевной. Циферблаты синего, темно-серого и коричневого цвета имели отделку «солнечные лучи», а серебристо-серый — Shantung, вертикальный и горизонтальный матовый узор, напоминающий фактуру с узелками шелка-шантунга. На всех циферблатах вместо часовых меток и двух римских цифр VI и XII, как прежде, появились накладные арабские золотые цифры с люминесцентным покрытием — такие же, как у мужских моделей профессиональной линии Pilot, и в этом тоже был statement.

Возник своего рода когнитивный диссонанс, когда в одной коллекции под одним именем оказались две совершенно разные модели — кварцевая прямоугольная и механическая круглая. Общего у них, кроме названия, был только браслет, который сохранили и в круглой версии, разве что если прежде от корпуса к застежке уменьшалась высота его звеньев, то теперь — их длина, и это были те самые микродетали, в изменении которых и состоит особый патековский шик. В 2019-м, в самый год 20-летия Twenty~4, были добавлены еще две круглые модели из розового золота, и одна из них полностью инкрустированная бриллиантами.

Возможно, чтобы сгладить упомянутый диссонанс, в прошлом, 2020 году вернулись к прямоугольной кварцевой классике, которая 20 лет и составляла всю коллекцию, и выпустили две новые стальные модели, где римские цифры VI и XII были заменены на арабские 6 и 12. И вот в этом году появилась новая серия — две круглые автоматические «двадцатьчетверки» и одна прямоугольная кварцевая. Круглые — стальная и из розового золота, у стальной — циферблат красивейшего оливкового оттенка зеленого цвета, и этот выбор для Patek Philippe, почти как когда-то в 1999-м соединение стали с бриллиантами, вполне смелый жест. У модели из розового золота позолоченный циферблат ровно такого же розово-золотого цвета, неизменные бриллианты вокруг безеля есть и там и там. Прямоугольные — из розового золота с циферблатом цвета темного шоколада, также с неизменными двумя линиями бриллиантов по бокам.

Теперь контуры полностью обновленной коллекции Twenty~4 окончательно определены: прямоугольные часы с кварцем и круглые с механикой-автоматом, но и там и там впредь будут циферблаты только с арабскими цифрами. Это, в частности, значит, что прямоугольные модели с римскими — которые еще можно найти в ритейле — переходят в категорию коллекционных.

Этот новый расклад вполне соответствует и новой конфигурации социокультурной повестки — женщины не только сравнялись с мужчинами в гендерно-часовых возможностях, но они вольны сами выбирать, быть ли им нимфой или амазонкой,— то есть красивые часы-манжету с не требующим никаких отдельных усилий кварцем или красивые часы с полноценным автоматическим калибром. И только тонкая полоска бриллиантов, которые Patek Philippe по-прежнему не убирает, может служить последним гендерным водоразделом — что, впрочем, по нынешним временам тоже вполне условно.