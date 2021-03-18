В Самаре мэр отсудила у частной фирмы здание администрации

Удовлетворен иск главы Самары Елены Лапушкиной к ООО «Интеграция» о передаче в муниципальную собственность здания администрации Промышленного района. Вместе с ним город получил автостоянку закрытого типа площадью 584,2 кв.м. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Предметом судебного разбирательства стали объекты на ул. Краснодонская. Елена Лапушкина потребовала через суд, чтобы ООО «Интеграция» передало мэрии по договору от мая 2006 года здание администрации площадью свыше 1,6 тыс. кв. м вместе со стоянкой. Для этого она просила суд применить в отношении указанных объектов обеспечительные меры, чтобы запретить ответчику использовать их в своих целях. ООО «Интеграция» может обжаловать это решение в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде Самары.

Это не первое судебное разбирательство между мэрией и частными компаниями. В феврале текущего года чиновники выиграли суд у потенциального застройщика территории у Вертолетной площадки.

Георгий Портнов