Мэрия выиграла суд у потенциального застройщика территории у Вертолетной площадки в Самаре

Арбитражный суд Самарской области постановил отказать ООО «ДВС» в иске к главе Самары. Ранее компания добивалась изменения условий заключенного с чиновниками договора о развитии застроенной территории в пределах ул. Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглинском районе. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

ООО «ДВС» в декабре 2009 года заключило с администрацией Самары договор о развитии территории в указанном районе. Он предполагал создание фирмой проекта планировки территории, на которой располагались ветхие дома, а также строительство новых жилых зданий с инфраструктурой. В дальнейшем их планировалось передать в муниципальную собственность.

Однако стороны не исполнили договор. После этого ООО «ДВС» пыталось заключить с администрацией дополнительное соглашение с продлением срока договора. Но чиновники отказали компании в этом.

В 2017 году ООО «ДВС» обратилось в суд по этому вопросу, но безуспешно. Новый иск к главе города компания подала в минувшем году. В нем ООО «ДВС» хотело, чтобы арбитраж обязал Елену Лапушкину дополнить договор пунктами о предоставлении компании земли в Красноглинском районе под строительство без проведения торгов. Также она хотела, чтобы срок строительства домов и создания социальной инфраструктуры был увеличен. Но суд отказал в ООО «ДВС» в удовлетворении иска.

Георгий Портнов