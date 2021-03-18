Глава Республики Алтай поблагодарил правоохранителей за выявление коррупционных преступлений

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин после задержания министра здравоохранения региона, обвиняемого в коррупции, поблагодарил правоохранительные органы за контроль за законностью расходования средств на реализацию нацпроектов и за выявление коррупционных преступлений. Министр здравоохранения республики Сергей Коваленко был задержан на прошлой неделе. В отношении него и его помощника Рустама Туюнчекова, возбуждено дело о получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«Сейчас комиссия по профилактике коррупционных и иных правонарушений проводит проверку в отношении министра здравоохранения, в том числе на предмет соблюдения ограничений, установленных антикоррупционным законодательством. По результатам проверки будут приняты соответствующие решения»,— сказал Олег Хорохордин на заседании правительства. По его словам, для предотвращения нарушений законодательства о закупках минэкономразвитию поручено изучить опыт регионов России по централизации закупок «и внести предложения по изменению структуры уполномоченного органа на определение поставщиков для заказчиков Республики Алтай».

10 марта Горно-Алтайский горсуд республики арестовал Сергея Коваленко на два месяца.

Подробнее о деле против министра здравоохранения — в материале “Ъ-Сибирь” «Министр начал брать через три месяца».

Оксана Павлова