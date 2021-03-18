Разговор на повышенных скоростях

Телеком-аналитики замерили индекс цифровой активности Прикамья. По данным экспертов МегаФона, в регионе на 15% выросла доля тех, кто впервые стал пользоваться интернет-сервисами и мобильными приложениями в смартфонах. Общий интернет-трафик Пермского края за год увеличился почти на 60%. Более чем на четверть стало больше 4G-пользователей.

Справиться с ростом интернет-аппетитов абонентов и растущей нагрузкой на сети операторы намерены за счет дополнительного расширения зоны охвата и усовершенствования технологий объектов связи. Так, в этом году МегаФон уже объявил о масштабной модернизации и увеличении территории покрытия в сетях LTE. В зоне повышенного внимания связистов – небольшие населенные пункты края.

Как рассказали в пресс-службе МегаФона, пермские инженеры модернизировали в регионе свыше 40 телеком-объектов. Так, территорию действия сети 4G расширили еще для 90 тыс. жителей Прикамья.

«Чтобы связь стала лучше, а онлайн-страницы у абонентов грузились еще быстрее, наши специалисты объехали все 22 района края, где в селах, поселках и деревнях произвели подключение оборудования к более современному стандарту связи. Бардымский район, Березовский, Верещагинский, Гайнский, Пермский, Чернушинский, Чусовой, Нытвенский и Юсьвинский – вот далеко не полный список территорий, где связь стала лучше, а интернет в 10 раз быстрее. Помимо улучшения скорости передачи данных, все 4G-оборудование мы подключили к технологии HD-Voice. Она передает звук максимально четко и делает речь более разборчивой. Благодаря эффекту шумоподавления можно комфортно разговаривать по мобильному в общественных местах или, например, в транспорте», – рассказал директор МегаФона в Пермском крае Илья Головнин.

Добавим, что на телеком-рынке оператор МегаФон использует более широкий спектр частот. Традиционно такое решение позволяет обеспечить стабильно высокие скорости максимальному количеству пользователей.

4G-интернет и новое качество связи инженеры настроили в 41 населенном пункте региона. Максимальная скорость передачи данных в сети МегаФона достигает 50 Мбит/с. В компании пояснили, что такие показатели позволяют, например, загрузить фильм в HD-качестве менее чем за три минуты.

В столице региона с начала года также увеличили емкость и пропускную способность сети. Так сеть легче справляется с интенсивными нагрузками, а мобильный интернет в смартфонах горожан стал быстрее еще в два раза. По подсчетам оператора, улучшения смогут оценить еще 15 тыс. жителей от Закамска до Голованово.

Сами связисты проведенные работы сравнивают с дорожными. «Представьте, что вместо двух полос вы выезжаете на четырехполосную высокоскоростную магистраль – скорость движения машин вырастет. Так и в интернете: данные будут грузиться еще быстрее, и никаких «мобильных пробок», – отметил Илья Головнин.

В компании также подчеркнули: в Пермском крае уже более 90% населения живет в зоне действия высоких мобильных скоростей и широкого покрытия территорий сетью МегаФон, что позволяет в любую минуту позвонить близким или общаться по видеосвязи.