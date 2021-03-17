Мишустин сменил замглавы Минэкономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замглавы ФНС Дмитрия Вольвача заместителем министра экономического развития. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Другим распоряжением господин Мишустин освободил от должности замглавы Минэкономики Петра Засельского.

На сайте ведомства сообщается, что на новой должности господин Вольвач будет координировать вопросы государственной политики России в сфере внешнеэкономической деятельности в отношениях со странами—участницами СНГ и развития интеграции с государствами—членами ЕАЭС.

Дмитрий Вольвач занимал пост замглавы ФНС с 2019 года. С 1998 года он занимал различные должности в Министерстве по налогам и сборам, которое позже было преобразовано в ФНС. Господин Засельский работал в Минэкономики с 2018 года.