«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве окончилась со счетом 3:2.

В составе «Зенита» голы забили Артем Дзюба (33-я минута) и Вендел (50, 77). У ЦСКА отличились Саломон Рондон (30) и Никола Влашич (90+1, с пенальти).

В турнирной таблице лидирует «Зенит», в активе команды 48 очков. ЦСКА с 40 очками идет третьим.

В следующем туре «Зенит» 5 апреля примет подмосковные «Химки». ЦСКА 4 апреля в гостях сыграет с «Тамбовом».