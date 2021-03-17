В Госдуму внесен проект об обсуждении вопросов отчуждения территорий России на референдуме

Депутаты Алексей Куринный, Николай Коломейцев и Юрий Синельщиков (все — КПРФ) внесли в Госдуму законопроект, согласно которому решать вопрос о возможности отчуждения части территории России в процессе делимитации или демаркации границы можно будет только на общероссийском референдуме.

Законопроект предлагает расширить перечень случаев вынесения на референдум проектов нормативных актов. Если в процессе делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с сопредельными государствами планируется отчуждение части территории России, то принятие такого решения не допускается без учета прямого волеизъявления граждан.

По словам авторов инициативы, такие случаи отчуждения территорий уже были в новейшей истории России. «Так, в 2005 году был ратифицирован международный договор с КНР о российско-китайской государственной границе, в результате чего в процессе демаркации государственной границы Китаю перешло 337 кв. км территории, ранее принадлежащей Российской Федерации»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. Также в 2011 году был ратифицирован международный договор между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. В соответствии с ним Норвегии отошло более 80 тыс. кв. км морской территории.