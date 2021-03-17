В Госдуму внесен проект о конфискации машин у виновников «пьяных» ДТП

Государственное собрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект о конфискации автомобиля у нетрезвых водителей, по вине которых произошло ДТП с жертвами и пострадавшими.

Законопроектом вносятся изменения в УК РФ — ч. 1 ст. 104.1 предлагается дополнить новым пунктом. «Представленный законопроект является очередной попыткой внести вклад в решение насущной проблемы в нашем российском обществе, а именно снизить количество ДТП по вине нетрезвых водителей»,— говорится в пояснительной записке.

Правительство оставило отрицательный отзыв на инициативу. В нем указано, что собственник автомобиля мог передать его осужденному, не подозревая, что он станет виновником ДТП.

Напомним, максимальный срок лишения свободы для водителей, систематически управляющих автомобилем в нетрезвом виде, будет увеличен с двух до трех лет. Соответствующие поправки к УК одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Подробнее — в материале “Ъ” «Пьяным водителям подготовили новые сроки».