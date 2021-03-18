Крымский беглец осел в Москве

Преображенский райсуд Москвы приговорил к четырем годам колонии бывшего заместителя начальника подразделения ФГУП «Воентелеком» Сергея Лучанинова, похитившего вместе с коллегами 212 млн руб., выделенных Минобороны на научно-технические разработки в области радиосвязи. Приговор устроил всех: военное следствие поставило точку в масштабном уголовном деле, с которым разбиралось более 10 лет, а последний обвиняемый по этому делу, с учетом его раскаяния и признания вины был наказан не слишком строго.

По данным близкого к расследованию источника “Ъ”, обвиняемый в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 61-летний Сергей Лучанинов еще во время предварительного следствия раскаялся и признал вину. Отставной полковник не соглашался с предъявленным ему главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР обвинением только по одному пункту, касающемуся предварительного сговора с подельниками,— господин Лучанинов пытался убедить следствие в том, что желание похитить деньги Минобороны у него возникло спонтанно, а не готовилось заблаговременно.

Пока стороны обсуждали формулировку, фигурант дела потерял предоставленное ему законом право на судебное разбирательство в особом порядке и соответствующие льготы, предусмотренные при вынесении наказания для раскаявшихся. В июле прошлого года в УПК РФ были внесены изменения, запрещающие судам рассматривать без исследования доказательств и прений сторон уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, поэтому Преображенскому суду пришлось разбираться с делом Сергея Лучанинова в обычном формате. Тем не менее, по данным собеседника “Ъ”, признание было зачтено фигуранту при назначении наказания. За совершенное тяжкое преступление ему дали всего четыре года общего режима. Учитывая, что практически весь прошлый год отставной полковник просидел под арестом, а каждый проведенный в СИЗО день зачитывается за полтора дня в колонии, уже через полгода Сергей Лучанинов сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

Напомним, поводом для расследования стала крупная финансовая афера, совершенная с деньгами Минобороны в 2005–2007 годах. ФГУП «Воентелеком» (сейчас — АО) тогда получил задание по исследованию так называемой электромагнитной совместимости радиочастот — Минобороны нужно было изучить частоты, на которых работают все гражданские средства связи и коммуникаций, и выделить из общего спектра свободные, подходящие для использования в военных целях. Разработка этой темы была поручена подразделению «Воентелекома» — Центру анализа электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств (ЦАЭС), а его руководители, в свою очередь, передали заказ в АНО «Бюро центр прикладных информационных проблем радиоэлектроники, информатики и автоматизации» (ЦПИП) Российской инженерной академии в Воронеже.

«Воентелеком» перевел в ЦПИП в общей сложности 211,9 млн руб., однако в 2011 году, когда контракты ФГУПа стали проверять военные следователи, выяснилось, что подрядчик был «подставным». Следователи ГВСУ СКР установили, что сотрудники ЦПИП не могли делать заключения о возможности использования тех или иных частот, поскольку не обладали требуемой для этого квалификацией и не имели допусков к засекреченным исходным данным. Реально эти исследования делали сами руководители ЦАЭС — отставные военные связисты, имеющие соответствующий опыт и сохранившие связи с бывшими коллегами. Следователи выяснили, что они же создали и воронежский ЦПИП — специально для отмывки якобы заработанных на заказах «Воентелекома» средств. Все полученные от заказчика деньги из Воронежа переводились неким субподрядчикам — зарегистрированным в Башкирии фирмам-однодневкам, затем обналичивались и делились между участниками аферы.

По итогам расследования пять руководителей обоих центров были обвинены в особо крупном мошенничестве; топ-менеджерам ЦПИП добавили еще и обвинения по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за легализацию средств, полученных в результате преступной деятельности. Однако к моменту вынесения приговора Московском гарнизонным судом осенью 2011 года в числе подсудимых остались только трое. Бывшие заместитель начальника ЦАЭС Валерий Смольников и председатель ЦПИП Зигмунд Федукович получили, соответственно, шесть лет и три года колонии. Экономист из Воронежа Юрий Величко отделался условным наказанием.

При этом начальник ЦАЭС Дмитрий Фунтов и его первый заместитель Лучанинов незадолго до вынесения приговора сбежали. Отставные полковники, как выяснилось позже, ушли через украинскую границу, легализовались в этой стране по чужим установочным данным и даже получили документы. При этом господин Лучанинов надолго осел в крымской Ялте, а господин Фунтов отправился дальше на запад, оформил себе гражданство Румынии, оттуда через Болгарию переехал в Хорватию, которая и стала его последним пристанищем. В январе 2018 года, когда следователи разыскали беглеца и практически добились его экстрадиции в Россию, полковник Фунтов покончил жизнь самоубийством. Двумя годами позже уже в российском Крыму был обнаружен полковник Лучанинов — отставник устроил скандал, не желая предъявлять полицейским свои документы, но все равно был задержан и идентифицирован по сохранившимся в уголовном деле отпечаткам пальцев.

Сергей Машкин