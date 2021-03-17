Китайский онлайн-ритейлер Pinduoduo обогнал Alibaba по числу пользователей

Сегодня, 17 марта, китайский онлайн-ритейлер Pinduoduo опубликовал финансовую отчетность за 2020 год — наибольшее внимание инвесторов и СМИ в нем привлекла информация о том, что число активных пользователей сервиса за год достигло 788,4 млн человек. Тем самым Pinduoduo обогнал интернет-гиганта Alibaba (779 млн активных пользователей) и вышел на первое место по этому показателю в Китае.

Выручка компании за год выросла на 97%, до 59,5 млрд юаней ($9,1 млрд), чистый убыток притом также оказался несколько больше, чем в 2019 году: он увеличился на 10,5%, до 9,4 млрд юаней ($1,4 млрд). Еще более существенным был рост выручки в четвертом квартале — на 146%, чистый убыток в этот период сократился в сравнении с тем же периодом прошлого года. При этом акции Pinduoduo упали сегодня на 7%, что связано в первую очередь еще с одним объявлением, сделанным компанией сегодня,— об уходе с поста главы совета директоров основателя сервиса Колина Хуана. В июле прошлого года господин Хаун ушел с другого поста в компании — генерального директора. Как пишет The Wall Street Journal, уход господина Хуана происходит в условиях усиливающегося давления властей КНР на местный технологический сектор, в частности онлайн-ритейлеры, особенно сильно с таким давлением столкнулась Alibaba. В начале марта китайский регулятор оштрафовал Pinduoduo вместе с рядом других ритейлеров за нарушение антимонопольных правил.

Бизнес-модель Pinduoduo, основанной господином Хуаном в 2015 году, отличается от конкурентов — Alibaba и другого онлайн-ритейлера, JD.com. Pinduoduo сочетает процесс покупки товаров в интернете с элементами игры: пользователи могут получать скидки, как делая покупки, так и проходя уровни в онлайн-играх в приложении. Еще одна особенность сервиса — возможность совместных покупок, при которых все участники получают скидку на приобретаемый товар. Изначально компания специализировалась на продаже фруктов и другой сельскохозяйственной продукции, но позднее стала, как и другие онлайн-ритейлеры, продавать широкий ассортимент товаров: от продуктов и товаров повседневного спроса до техники и мебели. Pinduoduo провела IPO на NASDAQ в 2018 году, компания привлекла $1,6 млрд. Одним из основных акционеров сервиса является китайская интернет-корпорация Tencent.

Яна Рождественская