В этот раз Ким Джонс сотрудничал с Амоако Боафо — очень известным и модным современным художником родом из Ганы.

И вышитые на трикотаже портреты, воспроизводящие очень характерную технику этого художника, и принты, напоминающие об узорах на старых, выцветших обоях,— его работа. За нее Амоако Боафо не взял гонорар, а предложил компании Christian Dior принять участие в строительстве центра для молодых художников Ганы. Что касается собственно коллекции Dior Men нынешнего сезона, то видно: творческая манера Амоако Боафо не механически наложена на созданную Кимом Джонсом одежду, а соединяется с ней самым органическим образом. Конечно, здесь сказываются несомненный талант и профессионализм дизайнера. Но еще и то, что Ким Джонс любит Африку и знаком с ней, поскольку, будучи сыном гидрогеолога, с раннего детства жил в разных африканских странах. Так что нынешняя коллекция Dior Men не производит впечатления слишком этнической или сувенирной: это взгляд на африканскую культуру костюма изнутри. Цвета контрастные безо всякой яркости — солнце все выбеливает. Линии простые и чистые, силуэты легкие, а в целом вещи из коллекции, при всей их современности, выглядят очень спокойно.

Марина Прохорова