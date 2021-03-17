Объем SPAC IPO в США превысил результаты всего 2020 года за два с половиной месяца

С начала нынешнего года в США были проведены SPAC IPO на общую сумму $85,9 млрд — тем самым менее чем за три месяца объем таких сделок превысил результаты за весь 2020 год. Это данные ресурса SPAC Research, отслеживающего такие сделки. Такие результаты тем более показательны, что и прошлый год был рекордным по суммам, привлеченным таким образом,— объем таких сделок составил $83,4 млрд, превысив результаты 2019 года более чем в шесть раз. Число SPAC IPO также уже обогнало результаты прошлого года — 264 против 248.

SPAC IPO не является IPO в прямом смысле — в этом случае компания, которая хочет стать публичной, объединяется с так называемой специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC). Это, по сути, компания-пустышка, которая заранее была создана инвесторами с целью такого слияния, она проводит IPO на какой-либо фондовой бирже, а затем ищет компанию для объединения.

В последнее время популярность такого способа выхода на биржу выросла, как и популярность другой альтернативы традиционным IPO — прямого размещения акций. Оба варианта позволяют частным компаниям обойти долгий и дорогостоящий процесс IPO. Для сравнения: в ходе обычных IPO в США с начала года было привлечено $29,5 млрд.

Яна Рождественская