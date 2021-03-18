«Золотой глобус» обещал почернеть

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) сделала официальное заявление, в котором обещала расширить свой состав до 100 членов (в настоящее время в нее входит 87 человек), с тем чтобы повысить собственное расовое разнообразие. Это ответ организации, которая ежегодно вручает премии «Золотой глобус», на активную критику, начавшуюся в феврале этого года с публикаций в газете Los Angeles Times. О скандале рассказывает Юлия Шагельман.

Голливудская ассоциация иностранной прессы, основанная в 1943 году и с 1944-го вручающая свои награды за достижения в области кино и телевидения, никогда не была особо авторитетной и заслуживающей доверия организацией. Критика в ее адрес раздается каждые несколько лет, когда очередной журналист обнаруживает, что среди членов ассоциации вместе с профессионалами, действительно пишущими о кино (а зачастую — вместо них), числятся какие-то странные личности, чье основное занятие состоит в хождении по банкетам и позировании со знаменитостями. Для российской публики, кстати, это тоже отнюдь не новость — все мы знаем, что членом HFPA, например, является актер, продюсер и культурист Александр Невский, снимающийся в боевиках преисподней категории.

В этом году все тоже началось, как обычно, с двух расследований LA Times. Одно из них должно было ответить на вопрос, как пустячный сериал Netflix о красивой жизни юной американки в столице Франции «Эмили в Париже» получил аж две номинации на «Глобус» (очень просто: стриминговый сервис устроил членам HFPA шикарное путешествие в «город любви»), а второе въедливо рассказывало в подробностях, чем занимается ассоциация и кто в ней состоит. По ходу дела вскрылось много сомнительных моментов — например, HFPA выплачивает своим участникам денежные суммы, туманное происхождение которых с точки зрения налогового законодательства США может быть зазорно. За последнее время за участие в разных комитетах и комиссиях члены ассоциации получили порядка $2 млн — и это в два раза больше, чем три года назад.

Однако наибольшее возмущение в соответствии с последними общественно-политическими трендами вызвало не это, а полное отсутствие в составе HFPA чернокожих участников (в ней, однако, есть представители других небелых рас, например, в течение нескольких лет ее президентом была индианка Мехер Татна, которая продолжает входить в правление организации). Именно этому обстоятельству и СМИ, и киноиндустрия в целом приписали то, что на «Золотые глобусы» в этом году не был выдвинут ряд проектов чернокожих кинематографистов — например, сериал «Я могу уничтожить тебя» режиссера и сценаристки Михаэлы Коэн, поднимающий актуальную тему насилия и травмы.

Несмотря на то что среди номинантов и лауреатов награды было больше представителей разных рас и других меньшинств, чем в предыдущие годы, этого оказалось недостаточно, чтобы снять HFPA с крючка общественного негодования. О недостатке разнообразия довольно ядовито высказались на церемонии «Золотого глобуса» и ведущие, и те, кто получал призы (впрочем, праведного гнева не хватило для того, чтобы хоть кто-то от них отказался).

Президент ассоциации Али Сар, вице-президент Хелен Хёне и Мехер Татна выступили с повинной — мол, да, HFPA еще есть над чем работать, и вот прямо сейчас она-де начнет повышать инклюзивность в своих рядах,— но эта речь вызвала скорее обратный эффект.

Так, президент организации Time`s Up Тина Чэнь назвала обещанные изменения «косметическими» и подчеркнула, что ассоциация нуждается в полном пересмотре своей политики.

В минувший понедельник проблемы HFPA приобрели совсем серьезный оборот: более ста ведущих голливудских PR-компаний направили ей письмо, в котором говорится, что они рекомендуют своим звездным клиентам воздержаться от любых связанных с ассоциацией активностей, пока та не произведет «глубокие и устойчивые изменения», чтобы исправить свое «дискриминационное поведение» и «нарушение этических норм». Это означает, что HFPA не сможет привлекать звезд на свои мероприятия (прежде всего церемонию вручения «Глобусов», только в прошлом году принесшую ей $27,4 млн). А значит, само ее существование теряет последние остатки смысла.

В ответ на демарш пиарщиков ассоциация выступила с пространным заявлением, в котором в очередной раз пообещала, что будет работать над увеличением разнообразия в своих рядах.

В частности, примет новых участников, с тем чтобы не менее 13% составили чернокожие журналисты.

Также HFPA на днях наняла специального внешнего консультанта по разнообразию и будет проводить соответствующие тренинги и семинары для повышения собственной прогрессивности.

Но что же коррупция? А ничего: о ней под шумок забыли самым безмятежным образом. Зато теперь можно надеяться, что в пресс-туры от студий и телеканалов, которые потом приносят их проектам номинации, будут ездить не только белые и коричневые, но и чернокожие любители бесплатного сыра.