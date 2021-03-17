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Свердловский избирком одобрил заявку на референдум о возвращении выборов мэров

Избирательная комиссия Свердловской области одобрила заявку инициативной группы на проведение референдума о возвращении прямых выборов глав муниципальных районов, городских округов (за исключением ЗАТО) и Екатеринбурга. На голосование предлагается вынести вопрос о поддержке соответствующих поправок к региональному закону. В ближайшее время заявку рассмотрит законодательное собрание Свердловской области, пояснили “Ъ” в комиссии.

Ранее избирком отклонял аналогичную заявку девять раз, рассказал “Ъ” один из авторов инициативы — Алексей Антонов: «Это говорит о том, что поступила другая политическая команда». По его словам, инициативная группа уже начала «работать с депутатами и убеждать их проголосовать за проект», но едва ли он будет одобрен.

Напомним, первые заявки на проведение референдума активисты стали подавать еще в 2018 году, сразу после того как были отменены прямые выборы мэра Екатеринбурга. Сейчас глава города избирается депутатами гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Кроме того, вернуть прямые выборы пытались и через другую процедуру — народную инициативу, для рассмотрения которой необходимо собрать не менее 10 тыс. подписей местных жителей. Летом 2020 года такая инициатива была зарегистрирована, однако депутаты заксобрания ее отклонили.

Илья Смирнов, Екатеринбург


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