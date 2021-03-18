Перестановка мебели

Один из крупнейших в Перми салонов мебели Raita, основанный инвесторами из Латвии, станет торговым центром, в котором будут продавать стройматериалы, товары для дома и сада, продукты. При этом мебельный салон закрываться не будет, но сократит занимаемую площадь. Собственники трехэтажного здания, близкие к владельцам салона, передали объект в управление корпорации «Перспектива». Эксперты поддерживают смену профиля здания, отмечая, что ТЦ будет обслуживать жителей ближних поселков. Одни полагают, что в бывшем мебельном салоне разместятся местные операторы. Другие считают, что новую жизнь объекту даст крупный федеральный арендатор.



Корпорация «Перспектива» получила в управление здание салона мебели Raita на шоссе Космонавтов, 370, в деревне Ясыри Пермского района. Руководитель ООО «Перспектива — Сделки с гарантией» Владимир Онянов сообщил, что соглашение с собственником здания на коммерческое управление объектом и подбор арендаторов подписано. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными арендаторами. Здание перепрофилируется в ТЦ, в котором будут продавать весь необходимый ассортимент для жизни за городом, товары для дома, сада и загородного отдыха, продукты. Объект подвергнется внутренней перепланировке. Мебельный салон Raita не закроется, но сократит занимаемые площади, разместившись на третьем уровне здания. На первом этаже в качестве якорного арендатора откроется продуктовая сеть, а также магазины товаров для дома, пекарня и кондитерская, аптека, на цокольном этаже — все для ремонта дома, для сада и огорода.

«Здание салона находится на выезде из города, рядом расположены поселки, частные дома, развито дачное направление. После проведения всех работ в здании это будет торговый центр, в котором люди быстро по пути домой или на дачу смогут купить все необходимое, экономя время и транспортные расходы на доставку товаров»,— рассказал Владимир Онянов.

По данным „Ъ-Прикамье“, владельцем здания на шоссе Космонавтов, 370, является Олег Кириенков, близкий к собственникам мебельного салона Raita.

Компания Raita была основана в 1991 году в Латвии. По сведениям сайта компании, сегодня Raita имеет свои салоны элитной итальянской мебели в Перми, Волгограде, Астрахани, а также в Латвии (Рига и Лиепая). Организация работает более чем с 500 брендами, среди которых есть такие производители мебели, как Scavolini, Natuzzi, Calligaris, Camelgroup и другие. По данным публичной кадастровой карты, площадь салона на шоссе Космонавтов, 370, составляет 7,57 тыс. кв. м, площадь участка — 7,55 тыс. кв. м. Трехэтажное здание (один этаж подземный) было построено в 2005 году.

В kartoteka.ru указано, что уставный капитал ООО «Райта» (оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием) составляет 461 тыс. руб., учредителями общества, зарегистрированного в Перми в 2005 году, являются ООО «Райта» и Лазданс Иварс. Известно, что пермский магазин мебели Raita является совместным проектом с АО «Руссобалт» (40% принадлежит бывшему советнику экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Андрею Вотинову).

Директор УК «Столица» Константин Копытов считает правильным перепрофилирование мебельного салона сегмента «премиум» в другой объект. По словам собеседника, шоссе Космонавтов на этом участке представляет собой оживленную трассу, соединяющую аэропорт и ближайшие поселки. Планируемый ТЦ будет обслуживать жителей ближайших поселений. «Если „Перспектива“ предложила эту концепцию, она, скорее всего, опиралась на какие-то расчетные данные по трафику проезжающего транспорта, охват жителей в ближайших поселках»,— заметил Константин Копытов. Эксперт полагает, что арендовать площади в этом центре будут, вероятнее всего, местные операторы или узкоспециализированные федеральные игроки.

Учредитель АН «Ларец» Андрей Ляшков указал, что недалеко от салона Raita размещаются конкуренты — гипермаркеты «Леруа Мерлен», «Касторама», которые в районе шоссе Космонавтов создают точки притяжения жителей. Скоро на шоссе Космонавтов, 162б, откроется также ТРЦ «Планета». Господин Ляшков считает локацию нынешнего мебельного салона удаленной и обращает внимание на отсутствие дорожной развязки рядом. «Реновация, возможно, придаст новую жизнь объекту. Но за очень невысокую аренду надо искать какого-то крупного сетевого агента, который стал бы точкой притяжения, может быть — какой-то интерьерный центр или что-то вроде мини-IКЕА (магазин нового городского формата IКЕА.— „Ъ-Прикамье“)»,— поделился Андрей Ляшков.

Евгения Ахмедова