ЦИК на права человека

Центризбирком России рекомендовал избрать бывшего омбудсмена республики Вениамина Соломенникова председателем ЦИК Удмуртии. Его кандидатура была поддержана на сегодняшнем заседании ЦИК РФ. Виктор Кушко, возглавлявший ЦИК Удмуртии, ранее стал омбудсменом. Эксперты отмечают, что к господину Кушко в последнее время появились вопросы, поэтому замена была ожидаемой. В то же время они не ожидают серьезных корректировок в подходах к работе ЦИК при новом руководителе.



ЦИК РФ на сегодняшнем заседании поддержал кандидатуру 66-летнего Вениамина Соломенникова и рекомендовал ЦИК Удмуртии избрать его председателем комиссии. За соответствующее постановление единогласно проголосовали члены ЦИК РФ. Заседание Центризбиркома транслировалось на его сайте. «Мы все встречались с кандидатом, подробно обсуждали ситуацию и проблемы, которые придется решать»,— отметила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Виктор Кушко, возглавлявший ЦИК Удмуртии с 2012 года, досрочно покинул этот пост после избрания уполномоченным по правам человека в Удмуртии. На этой должности он сменил Вениамина Соломенникова, срок полномочий которого истек. 12 марта был опубликован указ главы Удмуртии Александра Бречалова о назначении господина Соломенникова членом Центризбиркома республики с правом решающего голоса. Теперь ЦИК Удмуртии предстоит рассмотреть его кандидатуру для избрания председателем. О вероятности такой рокировки между Виктором Кушко и Вениамином Соломенниковым “Ъ-Удмуртия” писал 15 февраля.

Господин Соломенников с сентября 2011 года был руководителем регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Удмуртии, в 2012 году был избран единственным депутатом от партии в госсовет республики. После назначения омбудсменом в феврале 2015 года он покинул партийную должность.

Господин Соломенников прокомментировал “Ъ-Удмуртия” одобрение со стороны ЦИК России. Он пояснил, что согласился на это решение, потому что имеет достаточную теоретическую подготовку как юрист и специалист государственного и муниципального права, а также практический опыт участия в выборах на муниципальном и республиканском уровнях. «Последние пять лет как уполномоченный по правам человека я контролировал реализацию политических прав на территории республики, посещал избирательные участки в СИЗО и в учреждениях, где находятся избиратели с проблемами со здоровьем. Участвовал в решении вопроса с перенесением мест голосования на первые этажи зданий, чтобы повысить их доступность для маломобильных граждан. Считаю, что в этом мы добились успеха, но еще есть над чем работать»,— рассказал господин Соломенников

Он добавил, что с учетом предстоящих в этом году выборов в Госдуму РФ в случае избрания председателем ЦИК Удмуртии входить в курс дел ему придется оперативно, но в приоритете будут «открытость, законность и уважение ко всем участникам избирательного процесса».

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Фарид Юнусов считает выдвижение Вениамина Соломенникова обоснованным, исходя из его квалификации и потенциала. «То, что председателем ЦИК Удмуртии может стать человек, в прошлом возглавлявший "Справедливую Россию" в республике, это хороший знак, что разные политические силы могут участвовать в руководстве подобными общественными и государственными структурами»,— добавил господин Юнусов.

Первый секретарь удмуртского рескома КПРФ, депутат госсовета Владимир Бодров сказал, что сложно оценить возможное назначение Вениамина Соломенникова председателем ЦИК Удмуртии, но «душу греет мысль, что представитель иной партии, а не "Единой России"».

Политтехнолог Константин Труфанов отмечает, что замена Виктора Кушко на посту председателя ЦИК Удмуртии была ожидаемой, по его мнению, он «выработал свой ресурс».

«Виктор Кушко благодаря своей политической уживчивости смог найти общий язык со всеми в период правления Александра Волкова, Александра Соловьева и Александра Бречалова. Но к нему накопилось много вопросов, которые, правда, в публичной плоскости не звучали. Было понятно, что он исчерпал лимит и будет заменен»,— рассказал господин Труфанов.

Вениамин Соломенников, по его мнению, фигура достаточно известная, структурный и понятный политический игрок. «Его нельзя относить к оппозиции, это скорее системный человек, который понимает, как надо выполнять государственные задачи. Какого-то изменения в подходах к работе в ЦИК не произойдет. Сейчас важно, чтобы функционал, возложенный на комиссию, исполнялся в полном объеме и в срок, чего при Викторе Кушко не всегда получалось»,— отметил политтехнолог.

Источник “Ъ-Удмуртия” в политических кругах считает, что вопросы к Виктору Кушко появились после голосования по поправкам в Конституцию РФ. Удмуртия продемонстрировала один из самых низких показателеи по явке и доле голосов «за» среди регионов ПФО.

Политолог, генеральныи директор компании «Сириус консалтинг» Наталия Заболотских отмечает, что Удмуртия традиционно отличается чистотои избирательного процесса и низким количеством скандалов, связанных с выборами. «ЦИК Удмуртии во всех последних кампаниях занимал взвешенную позицию, не был замечен в манипуляциях и безусловном выполнении поручений администрации главы региона, как это порои встречается. Вениамин Соломенников вряд ли будет это менять, думаю, он останется верен своему амплуа человека с взвешеннои позицией, тем более ЦИК — это коллегиальныи орган. Он работал в "Справедливои России" и очень хорошо знает избирательныи процесс изнутри, все механизмы ему понятны, и он сможет сохранять баланс. Думаю, выбор правильный»,— пояснила госпожа Заболотских.

Михаил Красильников