В Анапе на реконструкцию концертного зала «Родина» потратят 10 млн рублей

В Анапе в начале марта 2021 года подрядная организация приступила к реконструкции концертного зала «Родина». Стоимость ремонта оценивается в 10 млн руб., сообщили в пресс-службе администрации курорта. Средства выделены из краевого и городского бюджетов.

В настоящий момент идет демонтаж старых конструкций, замена оконных блоков, коммуникаций, начата отделка фойе. «Такой ремонт здесь проводится впервые с 1997 года2, – рассказал вице-мэр Роман Дикий. Задача строителей - максимально приблизить здание к современным стандартам. Новое световое и звуковое оборудование позволит проводить мероприятия федерального уровня.

Завершить реконструкцию планируют летом 2021 года.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, группа французских отелей AccorHotels планирует вложить 6,2 млрд руб. в строительство трех новых отелей в Анапе.

Наталья Решетняк

Наталья Решетняк