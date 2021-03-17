Слепой спецназовец ушел на 200 километров

В Новосибирске сотрудники Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) задержали бывшего спецназовца ГРУ Генштаба Валерия Вобликова, объявленного в федеральный розыск за побег из-под домашнего ареста в Алтайском крае. Экс-разведчик скрылся с электронным браслетом на ноге, узнав, что ему предстоит провести десять лет в колонии особого режима. Правоохранители уверены, что осуществить побег бывшему спецназовцу помогли сообщники: он инвалид по зрению и в одиночку не смог бы проделать расстояние почти в 200 км. В 2006 году сбежать из СИЗО Валерию Вобликову помог его младший брат, оставшийся вместо него в тюрьме.

В Новосибирске арестован сбежавший из-под домашнего ареста бывший спецназовец ГРУ Генштаба и в прошлом главарь особо опасной банды Валерий Вобликов. О поимке уголовника сообщили в управлении ФСИН по Алтайскому краю, которое инициировало розыск.

51-летний Валерий Вобликов обвинялся следственными органами в организации разбойного нападения (ст. 33, 162 УК РФ). Преступление, говорится в деле, он спланировал еще в 2011 году, когда отбывал свой первый срок за бандитизм. Преступная группа, идейным вдохновителем которой он являлся, совершила налет на усадьбу алтайского фермера Владимира Устинова.

Ночью четверо злоумышленников ворвались в коттедж, где, по их данным, можно было разжиться деньгами, и принялись избивать хозяев.

Потерпевшие оказали активное сопротивление разбойникам, и те скрылись ни с чем. Это преступление удалось раскрыть спустя много лет. Его организатора, Валерия Вобликова, имеющего инвалидность по зрению, суд поместил под домашний арест, определив местом содержания частный дом в городе Новоалтайске Алтайского края. Родного брата Валерия Вобликова, Дмитрия, участвовавшего в налете, отправили в СИЗО (остальные участники этого нападения не установлены).

9 января 2021 года Косихинский райсуд Алтайского края приговорил Валерия Вобликова к семи годам и десяти месяцам лишения свободы, но тут же освободил его от наказания по состоянию здоровья. Дмитрию Вобликову присудили семь лет и два месяца заключения. По словам прокурора апелляционного отдела краевой прокуратуры Светланы Киреенко, в ведомстве посчитали приговор несправедливым и обжаловали его в вышестоящей судебной инстанции. Рассмотрение жалобы было назначено на 5 марта. Валерий Вобликов не стал подавать прошение о личном участии в судебном заседании и остался дома. Судебная коллегия Алтайского краевого суда кардинально пересмотрела приговор в отношении бывшего разведчика. Ему назначили десять лет реального лишения свободы в колонии особого режима. Также суд постановил взять обвиняемого под стражу.

Рискуя вновь оказаться за колючей проволокой, экс-спецназовец скрылся с электронным браслетом на ноге. В уголовно-исполнительную инспекцию поступил тревожный сигнал о нарушении ношения браслета.

Прибывшие к дому Вобликова правоохранители не нашли его там, и спецназовца объявили в федеральный розыск. Основные мероприятия проходили в Алтайском крае и Новосибирске.

Масштабные поиски дали результаты 16 марта. «Сотрудниками отделения розыска УФСИН России по Алтайскому краю на территории города Новосибирска был задержан осужденный Вобликов. Он заключен под стражу и в дальнейшем будет этапирован для отбывания наказания в исправительное учреждение»,— рассказали в тюремном ведомстве. Подробности поимки бывшего разведчика не сообщаются.

Силовики полагают, что у бывшего спецназовца могли быть сообщники. Как указывается в меддокументах, Валерий Вобликов с 2010 года является инвалидом первой группы по зрению бессрочно: у него частичная атрофия зрительного нерва правого глаза и полная атрофия зрительного нерва левого глаза.

Самостоятельно проделать расстояние от Новоалтайска до Новосибирска, которое составляет около 200 км, он вряд ли бы смог.

Правоохранители не сообщили, был ли с бывшим разведчиком поводырь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о побеге из-под ареста (ст. 313 УК РФ), за что экс-спецназовцу к уже имеющемуся десятилетнему сроку могут добавить еще пять лет.

На счету бывшего разведчика это был третий побег. В 2005 году он сбежал из РОВД в Ярославле, растолкав милиционеров, в июне 2006-го совершил хитроумный побег из СИЗО Новосибирска, куда его поместили за тяжкие и особо тяжкие преступления — разбойные нападения (ст. 162 УК РФ), грабежи (ст. 161 УК РФ), кражи (ст. 158 УК РФ) и убийства (ст. 105 УК РФ). Побег ему помог устроить упомянутый брат Дмитрий Вобликов, который остался в тюрьме вместо Валерия: во время свидания родственники обменялись вещами. В 2006 году Валерия Вобликова удалось схватить. Новосибирский областной суд назначил ему 19 лет лишения свободы. Срок он отбывал в колонии Красноярского края, где и потерял зрение. В 2015 году почти слепого бывшего разведчика освободили от дальнейшего отбывания наказания, сократив ему срок на 9 лет 3 месяца и 16 дней.

Константин Воронов, Новосибирск