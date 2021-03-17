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В Калмыкии реализуют 17 соцпроектов в рамках инициативного бюджетирования

В Калмыкии в 2021 году планируется реализовать 17 социальных проектов, направленных на развитие инфраструктуры населенных пунктов, в рамках программы инициативного бюджетирования. На эти цели из республиканского бюджета предусмотрели более 10 млн руб. Об этом сообщили в администрации главы республики.

Основным условием предоставления субсидии является обеспечение софинансирования проекта муниципалитетом, а также согласие на добровольное участие от жителей, юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Как отметили в администрации, субсидии направят на благоустройство спортивных и детских площадок, установку ограждений, облагораживание парков и возведение памятных мемориалов.

Мария Шахрай


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