В Калмыкии реализуют 17 соцпроектов в рамках инициативного бюджетирования

В Калмыкии в 2021 году планируется реализовать 17 социальных проектов, направленных на развитие инфраструктуры населенных пунктов, в рамках программы инициативного бюджетирования. На эти цели из республиканского бюджета предусмотрели более 10 млн руб. Об этом сообщили в администрации главы республики.

Основным условием предоставления субсидии является обеспечение софинансирования проекта муниципалитетом, а также согласие на добровольное участие от жителей, юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Как отметили в администрации, субсидии направят на благоустройство спортивных и детских площадок, установку ограждений, облагораживание парков и возведение памятных мемориалов.

Мария Шахрай