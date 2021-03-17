После простоя возобновилось строительство здания для детского цирка в Марксе

В Марксе Саратовской области возобновилось строительство здания – долгостроя для детского цирка «Арт-Алле». Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства региона «Пул-64».

Возведение объекта в центре города началось в 2000-е годы, однако было приостановлено в связи с отсутствием финансирования. Возобновить работы позволило его включение в госпрограмму «Культура Саратовской области» в прошлом году,

На сегодняшний день идет кирпичная кладка здания на уровне третьего этажа. Культурно-зрелищный комплекс будет состоять из нескольких залов: зрительного на 300 мест, спортивного, репетиционного, хореографического. Подрядчик рассчитывает сдать объект до конца года.

Марина Ковалева