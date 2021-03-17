В Астрахани вынесен приговор по делу о контрабанде табачных изделий на 320 млн рублей

Советский районный суд Астрахани вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Дагестана Патимат Гаджиевой. Она признана виновной в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий (п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ). Об этом сообщила областная прокуратура.

Как уточнили в ведомстве, подсудимая совместно с неустановленными лицами организовали перемещение на морском судне крупной партии безакцизных табачных изделий стоимостью свыше 320 млн руб. в один из портов Астрахани. Незаконный груз женщина якобы задекларировала под видом томатной пасты. Предположительно, на основании деклараций товар выпустили на таможенную территорию Таможенного союза и вывезли с территории региона.

Суд назначил злоумышленнице наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 600 тыс. руб.

Мария Шахрай