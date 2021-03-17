Средняя сумма взятки в Петербурге — 287 тыс. рублей

За прошлый год в Петербурге было выявлено почти 500 коррупционных преступлений. Почти половина из них — по фактам взяточничества. Об этом заявил врио начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Баранов.

По его словам, всего в 2020 году было возбуждено 254 дела по фактам взяточничества, средняя сумма взятки составляет 287 тыс. рублей.

Дмитрий Баранов напомнил, что годом ранее она была на уровне 174 тыс. рублей. Рост размера взятки, по мнению врио начальника ГУ МВД, свидетельствует об успешной борьбе с этим видом преступлений, так как стало сложнее решать вопросы таким образом.