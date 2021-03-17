Владелец ГК «Жилстройинвест» записал видеообращение к Радию Хабирову

Учредитель и генеральный директор ГК «Жилстройинвест» Рабис Салихов выступил с видеообращением, в котором заявил о беспрецедентном давлении на компанию «как в информационном пространстве, так и с использованием административного ресурса». Поводом для этого стали заявления главы Башкирии Радия Хабирова о недопустимости строительства жилого комплекса рядом с парком им. Гафури, а также отказы администрации Уфы в выдаче разрешений на строительство.

Господин Салихов сообщил, что участок для строительства на улице Зорге компания приобрела в 2019 году. Там находились промышленные объекты, которые были снесены застройщиком. Проектирование жилого комплекса началось в июне 2019 года, к осени 2020 года проект прошел государственную экспертизу. По словам Рабиса Салихова, 1 декабря состоялся градостроительный совет, «на котором кроме безосновательных обвинений не были рассмотрены по существу ни концепция жилого комплекса, ни социальная нагрузка, которую мы готовы нести». Компания предлагала за свой счет выполнить реконструкцию школы №40 и построить новый учебный корпус, благоустроить лесной массив площадью 19 га и выполнить капремонт соседнего жилого дома. Соглашение о намерениях по строительству соцобъектов в этом районе было направлено в мэрию, однако ответ на него компания не получила. Назначенное по поручению главы республики выездное совещание на объекте не состоялось. Застройщик оказался в подвешенном состоянии и начинает нести убытки, подчеркнул Рабис Салихов.

«Жилстройинвест» обратился в арбитражный суд Башкирии и в прокуратуру, которая внесла представление мэрии о незаконности действий при отказе в выдаче разрешений на строительство.

В конце видеозаписи Рабис Салихов обратился к Радию Хабирову с вопросом: «Не находите ли вы странным, что шесть крупнейших застройщиков Уфы на данный момент благодаря действиям республиканских и муниципальных властей имеют существенные проблемы с реализацией новых и строящихся проектов в Уфе, значительно сокращают строительные объемы, проводят массовые сокращения персонала? При этом избранные строительные компании получают зеленый свет на всех этапах запуска проекта и выходят на практически бесконкурентный рынок?» Также господин Салихов задал вопрос администрации Уфы: «Как ударит по бюджету города сокращение налоговых выплат застройщиков и компенсации им затрат по остановленным проектам?»

Влада Шипилова