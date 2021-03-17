Пензенский ООО «Горводоканал» нанес ущерб реке на 41 млн рублей

В Пензе межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям предъявило ООО «Горводоканал» требование о возмещении ущерба в размере более 41,6 млн руб., причиненного загрязнением водного объекта. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления.

Как уточнили в ведомстве, инспекторы выявили нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в реку Сура: на выпуске №1 и №2 ООО «Горводоканал» имелись превышения установленных нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ, в результате чего государству был нанесен вред.

Мария Шахрай