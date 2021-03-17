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«Газпром межрегионгаз Самара» нарушил антимонопольное законодательство

ООО «Газпром межрегионгаз Самара» (ГМС) нарушило закон «О защите конкуренции». Организация злоупотребляла доминирующим положением на рынке поставки природного газа, чем могла нарушить интересы как населения Самарской области, так и газовых компаний – ООО «СВГК», ОАО «Самарагаз», ООО «Самараоблгаз-сервис», ОАО «Сызраньгаз». С соответствующим заявлением эти компании обратились в Самарское УФАС России. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

По данным УФАС, в ГМС создали угрозу надежной и безопасной транспортировке газа населению области. Также «Газпром межрегионгаз Самара» представил в адрес органа госрегулирования информацию о планируемых объемах транспортировки природного газа населению на 2019 год. Это могло повлечь необоснованное установление тарифа на природный газ, отмечают в антимонопольной службе. Кроме того, газовые компании сообщили о том, что в ГМС систематически не оплачивали услуги по транспортировке газа, нарушали процедуры оформления первичной документации, предусмотренной договорами, заключенными с ними и другое.

12 марта Самарское УФАС выдало ООО «ГМС» предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. На сегодня решается вопрос о возбуждении в отношении организации, а также должностного лица административного производства по ст. 14.31 КоАП РФ.

Ани Айвазян


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