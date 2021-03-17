В США родился ребенок с антителами к COVID-19

В американском штате Флорида у женщины, которая сделала прививку от COVID-19 во время беременности, родился ребенок с антителами к этому вирусу. Об этом сообщается в научной статье, опубликованной двумя американскими педиатрами, но пока не прошедшей обсуждения научным сообществом.

Как сообщают врачи Пол Гилберт и Чад Рудник, мать ребенка, сама медицинский работник, сделала прививку вакциной Moderna в январе текущего года на сроке 36 недель. И через три недели женщина родила «активную, здоровую» девочку. Анализ крови из пуповины показал наличие антител к COVID-19. Как отмечают педиатры, это первый в мире случай, когда после вакцинации во время беременности рождается ребенок с антителами. Однако они подчеркивают, что еще необходимо выяснить, обеспечивают ли эти антитела защиту младенцу. В связи с этим они призвали к созданию особого реестра беременных и кормящих женщин, привившихся от COVID-19, и дальнейшему изучению этой темы.

«Это лишь один случай, а ведь в ближайшие месяцы будут тысячи и тысячи младенцев, рожденных от матерей, которые сделали прививку во время беременности. Дальнейшие исследования должны показать, насколько длительная получается защита. Они должны определить, насколько сильна эта защита и сколько антител необходимо ребенку, чтобы он был защищен»,— отметили авторы исследования.

Алена Миклашевская