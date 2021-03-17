Новый корпус волгоградского онкодиспансера заработает в 2021 году

Двухсекционный корпус Волгоградского областного онкодиспансера планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Объект входит в региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в областной администрации.

Строительство стартовало в 2019 году. На данный момент уже завершен этап отделочных работ. Общая площадь двухсекционного корпуса — 19,9 тыс. кв. м. Внутри разместятся детская и взрослая поликлиники на 100 и 600 посещений в смену, отделения маммологии, эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии. С основным корпусом модуль соединен крытым переходом.

Как отметили в обладминистрации, на территории онкодиспансера также планируется возвести центр позитронно-эмиссионной томографии с производством радиофармпрепаратов (ПЭТ-центр) и радиологический корпус.

Мария Шахрай