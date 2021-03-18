Российский бизнес встает на путь углеродной нейтральности

En+ Group — одна из немногих российских компаний, которая взяла на себя научно обоснованную цель достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. Ключевое направление такой деятельности в компании — технологическое: от повышения энергоэффективности предприятий до внедрения инновационных технологий, таких как инертный анод. Уже с 2014 по 2019 год прямые выбросы парниковых газов при электролизе алюминия снизились с 2,3 тонны до 2 тонн СО2-эквивалента на тонну металла. Стремление к углеродной нейтральности для энергометаллургической компании не дань моде, а вопрос конкурентоспособности.

Ежемесячно в мире все больше компаний ставят своей целью достижение углеродной нейтральности. Эта практика соответствует духу Парижского соглашения по климату, целью которого является удержание роста глобальной средней температуры «намного ниже» 2°C, а также «приложение усилий» для ограничения роста температуры 1,5°C к 2050 году. Хотя на межгосударственном уровне к консенсусу прийти не удалось — камнем преткновения остается согласование набора правил для углеродных рынков, компании заметно продвинулись в этом направлении.

Генеральный директор Amazon и богатейший человек планеты Джеффри Безос пообещал, что к 2040 году компания станет углеродно нейтральной, Microsoft обязалась достичь этой цели к 2030 году, Unilever объявил о намерении достичь этого к 2039 году. Российских предприятий в списке компаний, взявших на себя такие обязательства, немного. Среди них — En+ Group, объединяющая энергетические и металлургические активы, которая объявила о планах достижения углеродной нейтральности к 2050 году.

Чтобы вести предметный разговор о нулевом балансе выбросов парниковых в России, нужно начать с терминологии. Углеродная нейтральность не означает, что выбросы от основной деятельности компании равны нулю. Компания компенсирует их за счет реализации углеродно негативных проектов, при которых поглощается парниковый газ из атмосферы. Это может быть и поглощение углерода за счет увеличения лесных площадей, и более технологичные инициативы: модернизация оборудования или, например, совершенствование цепочек поставок. В идеале компании, которая берет курс на углеродную нейтральность, следует работать в обоих направлениях, и компенсация выбросов углекислого газа при помощи сторонних проектов должна быть на втором месте: в приоритете — сокращение самих выбросов при производстве продукта и транспортировках. На практике это реализуется не всегда.

В российском опыте примеров научно обоснованного подхода к сокращению выбросов не так много, но они есть. В En+ Group цели достижения углеродной нейтральности к 2050 году считают «амбициозными, но вполне достижимыми». Ключевое направление такой деятельности в компании — технологическое: от повышения энергоэффективности предприятий до внедрения инновационных технологий, таких как инертный анод.

«Для нас важно, чтобы действия, направленные на достижение нулевого баланса выбросов, были результативны и соответствовали ожиданиям всех заинтересованных в этом сторон. Поэтому в настоящее время создается рабочая группа по сохранению климата. Ее основной задачей станет разработка плана по достижению намеченных целей. Мы сможем предоставить более детальную информацию в сентябре, на который намечено публичное представление плана по достижению нулевого баланса выбросов к 2050 году, а также по снижению выбросов парниковых газов на 35% к 2030 году»,— отметил исполнительный председатель совета директоров En+ Group лорд Грегори Баркер.

Алюминий является одним из базовых материалов и может быть использован во многих сферах: от производства электрических транспортных средств до строительства энергоэффективных зданий, солнечных панелей и линий электропередачи. En+ Group уже давно использует ВИЭ в производстве алюминия, что снижает углеродный след производимой продукции. Компания не первый год стремится свести к минимуму свое воздействие на окружающую среду, а намерение достичь нулевого баланса выбросов стало лишь логичным продолжением этих стремлений. «Достижение целей по сокращению выбросов углекислого газа потребует серьезной работы по всей производственной цепочке и беспрецедентных инвестиций в новые технологии, такие как, например, инертный анод, а также в улучшение производственных и технологических процессов, включая реализацию инициативы по достижению углеродной нейтральности так называемой последней мили как самого сложного этапа. У нас внушительный опыт реализации проектов в области НИОКР, программ модернизации и технологического совершенствования, что дает мне уверенность в успешном достижении поставленных перед нами целей»,— говорит лорд Баркер.

Одним из самых показательных примеров в этой области является технология инертного анода. Теоретическая возможность использования в электролизе не углеродных анодов, а произведенных из несгораемых материалов, описана давно, однако на практике подобная технология до настоящего момента не получила широкого распространения. Прежде чем эта технология будет использована в промышленном масштабе, необходимо приложить большие усилия для улучшения ее технических и экономических показателей, разработки принципиально новой схемы логистики сырья и других материалов и разработки вариантов перехода от углеродных анодов к инертным. Металлургический бизнес En+ Group является мировым лидером в создании и развитии этой технологии. На промышленных площадках компании уже ведутся испытания рабочих образцов. По сравнению с полной областью охвата (области охвата 1, 2 и 3) углеродный след металла, произведенного с помощью инертных анодов, на 87% ниже среднего показателя по отрасли. Еще одним положительным результатом данной технологии является выделение кислорода в процессе получения алюминия: один электролизер, работающий по технологии инертного анода, может вырабатывать такой же объем кислорода, как 70 га леса.

Однако и без внедрения технологии инертного анода En+ Group развивает направление низкоуглеродной продукции. В 2017 году металлургический бизнес En+ Group представил рынку бренд низкоуглеродного алюминия ALLOW, который имеет углеродный след в несколько раз ниже, чем в среднем по отрасли — не более 2,5 тонны CO2 при среднем показателе отрасли в 12,6 тонны СО2 на тонну металла. «Сегодня в мире все говорят о необходимости предотвращения климатических изменений. Но давно пришла пора не рассуждать, а действовать. Компания вносит свой вклад в безуглеродное будущее: алюминий под новым брендом ALLOW для производства автомобилей или при строительстве зданий позволит внести весомый вклад в борьбу с глобальным потеплением»,— отмечал тогда основатель En+ Group Олег Дерипаска.

Сегодня компания демонстрирует даже более низкие показатели: если в 2014 году прямые выбросы парниковых газов при электролизе алюминия составляли 2,3 тонны CO2-эквивалента на тонну алюминия, то в 2018-м этот показатель снизился на 10%, до 2,1 тонны, а в 2019-м — до 2 тонн СО2-эквивалента на тонну металла.

Логичным продолжением такого вектора развития является формирование рынка низкоуглеродных товаров. В частности, на Лондонской бирже металлов (LME) рассматривается возможность создания отдельного сектора «зеленого» алюминия. En+ Group не раз обращалась к LME с просьбой ввести обязательное раскрытие эмиссий для обеспечения прозрачности и устойчивости торговли металлом, что отражено в Инициативе Green Aluminium Vision, которую энергометаллургическая группа запустила в 2020 году. Инициатива включила в себя девять стратегических пунктов, среди которых решимость сократить выбросы на всех этапах производства, прозрачность углеродного следа, экономика замкнутого цикла, маркировка устойчивой продукции, либерализация торговли низкоуглеродным первичным алюминием, поддержка научно-исследовательской деятельности и другие.

Достижение этих целей возможно только через активное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами. К примеру, в 2015 году компания металлургического бизнеса En+ Group присоединилась к инициативе Aluminum Stewardship Initiative, международной некоммерческой организации, занимающейся разработкой и внедрением стандартов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, ответственное и открытое ведение бизнеса в компаниях, производящих алюминий. Также En+ Group является одним из важных участников Российского партнерства за сохранение климата, а ее металлургический сегмент «Русал» был в числе пяти компаний—основательниц инициативы наравне с «РусГидро», «Ингосстрахом», «Роснано» и Сбербанком.

Активное участие в формировании экологического ландшафта развития экономики России En+ поддерживает и усилиями на международном рынке как глобальный поставщик электроэнергии и алюминия. На протяжении нескольких лет En+ Group принимает участие в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата. В частности, именно в преддверии COP-26 в Глазго в ноябре 2021 года, когда специалисты могут ожидать прорыва в климатическом переговорном процессе, En+ Group презентует свой план достижения нулевого баланса выбросов.

«En+ проделал большую работу, чтобы заслужить репутацию ведущего в мире производителя низкоуглеродного алюминия, в основе которого возобновляемая чистая энергия наших гидроэлектростанций и постоянная работа по улучшению наших экологических показателей. Наше металлургическое подразделение «Русал» уже в 2017 году достигло целей снижения углеродного следа, поставленных ранее до 2025 года, а запуск бренда ALLOW обеспечил нашу позицию крупнейшего мирового производителя низкоуглеродного алюминия»,— подвел предварительные итоги усилий En+ Group в области «зеленого» развития лорд Баркер.

Антон Чугунов