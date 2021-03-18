«Экология — несомненный приоритет для ЕВРАЗа»

Старший вице-президент ЕВРАЗа по коммерции и развитию бизнеса Алексей Иванов об экологической стратегии компании до 2030 года, усилении ESG-повестки и ожиданиях заинтересованных сторон.

Крупный бизнес, и в частности публичные компании, все чаще обращается к ESG-тематике. Для металлургических компаний тема актуальна не первый год: жители промышленных городов, органы власти и инвесторы ждут от них не только «дорожных карт» улучшений, но и ощутимых результатов.

К 2020 году мы с очевидным опережением достигли трех ключевых экологических целей, которые ставили компании в 2017 году на пятилетнюю перспективу. Это снижение водопотребления до 207 млн тонн в год, переработка не менее 95% металлургических отходов и удержание эмиссии парниковых газов на уровне не выше 2 тонн CO2-эквивалента на тонну стали (по областям охвата 1 и 2). Поскольку вчерашние достижения становятся сегодняшней нормой, а в металлургии появляются новые технологии и возможности развития, мы решили актуализировать экологическую стратегию: поставить амбициозные цели и задать более долгосрочный горизонт планирования.

Мы работали над документом весь прошлый год. И если бы не навык выстраивания удаленных коммуникаций, который, я думаю, все развили за время пандемии, работа могла бы длиться дольше, ведь в процессе участвовало свыше 100 человек из разных регионов и часовых поясов. Специалисты и руководители наших предприятий, топ-менеджмент управляющей компании, члены совета директоров, внешние консультанты — благодаря вкладу каждого из них получилось всесторонне рассмотреть массу вопросов.

В конце февраля мы представили основные цели и направления экологической стратегии ЕВРАЗа до 2030 года. В части эмиссии парниковых газов наши металлургические предприятия в России и Северной Америке должны снизить показатели на 20% к уровню 2019 года, а угледобывающие активы — добиться 75-процентной утилизации метана, получаемого в ходе дегазации угольных пластов. Выбросы в атмосферу стальных предприятий компании должны сократиться на 33%, угольные предприятия должны добиться сокращения выбросов пыли от транспортировки и хранения угля в 1,5 раза. В водопользовании мы планируем перейти на замкнутый цикл при производстве стали, то есть достичь нулевых сбросов. И четвертое ключевое направление — переработка отходов, где мы ставим цели 95-процентной переработки отходов металлургического производства и общих отходов и 50-процентной переработки отходов горного производства.

Что изменилось в нашем подходе? ЕВРАЗ устанавливает экологические цели с 2011 года, и к третьей по счету экостратегии мы подошли с максимальным охватом темы. Мы провели расширенную оценку экологических и климатических рисков для бизнеса, сделав особый фокус на вопросах изменения климата, детально рассмотрели возможности применения новых и перспективных технологий. Благодаря этому горизонт планирования увеличился с пяти до десяти лет.

При формировании стратегии мы учитывали как глобальные и страновые ориентиры, так и ожидания различных заинтересованных сторон. Так, наша цель по снижению эмиссии парниковых газов увязана с ожиданиями Парижского соглашения от сталелитейной отрасли (достижение уровня 1,64 тонны CO2-эквивалента на тонну стали). Комбинаты ЕВРАЗа в России — участники федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», мы внимательно следим за инициативами правительства РФ в области природоохранного законодательства и учитываем их в стратегии. По сути, в основе того же «Чистого воздуха» лежит запрос жителей промышленных регионов на достойную жизнь в своих городах, и мы прислушиваемся к мнению наших сотрудников и населения, выбирая приоритетные проекты. Конечно, мы видим, как растет фокус внимания международных и крупных российских инвесторов на вопросах ESG, и хотим сделать наши действия понятными и прозрачными для них.

Структурно стратегия состоит из непосредственно экологических проектов и проектов модернизации основного производства с весомым экологическим эффектом. Их соотношение — примерно 50/50. Размер инвестиций на различные программы в области защиты окружающей среды, то есть чисто экологические проекты, на период до 2026 года включительно составляет несколько сотен миллионов долларов. Среди ключевых: создание новой установки сероочистки на агломерационной фабрике ЕВРАЗ ЗСМК (эффект — сокращение выбросов в атмосферу почти на 30 тыс. тонн в год), экологическая модернизация коксохимического производства на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК (эффект — снижение в три раза выбросов опасных полиароматических веществ). Пример модернизации основного производства с экологическим эффектом: обновленный рельсовый стан EVRAZ Pueblo в Колорадо будет использовать солнечную энергетику.

Стратегия учитывает три классических сценария: «стрессовый», «реалистичный» и «оптимистичный». Опыт 2020 года показал, что мы можем столкнуться с неожиданными и довольно серьезными препятствиями, но главное — проявлять гибкость и быстро наверстывать упущенное. Поскольку речь идет о наборе проектов, то по ним определены конкретные показатели и закреплена ответственность членов проектной группы. Реализация стратегии находится на контроле у топ-менеджмента и совета директоров ЕВРАЗа, так что экологическая повестка — несомненный приоритет для компании.