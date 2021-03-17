Бывший директор астраханской УК проведет 1,5 года в колонии из-за гибели человека

Ленинский районный суд Астрахани вынес обвинительный приговор бывшему директору управляющей компании Руслану Сурхаеву. Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СК.

По версии следствия, в Ленинском районе города двое мужчин упали с высоты четвертого этажа дома в результате обрушения балкона, на котором они находились. Их доставили в больницу, где 40-летний хозяин квартиры скончался, а его 37-летнего знакомого удалось спасти. Ранее погибший якобы обращался в управляющую компанию для проведения ремонта балкона. «Согласно заключению эксперта, причина обрушения металлического ограждения балкона квартиры связана с ненадлежащим техническим состоянием конструкции ограждения и балконной плиты», — уточнили в ведомстве.

Суд назначил бывшему директору УК наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Мария Шахрай