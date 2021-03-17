Экс-руководителю волгоградского патологоанатомического бюро грозит 14 лет колонии

Прокуратура Дзержинского района Волгограда потребовала назначить бывшему руководителю ГКУЗ «Волгоградское областное патологоанатомическое бюро» Вадиму Колченко наказание в виде 14 лет колонии строгого режима со штрафом в 4 млн руб., с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на семь лет. Он обвиняется в получении крупной взятки, организации совершения служебного подлога, превышении должностных полномочий, а также мошенничестве.

Как уточнили в облпрокуратуре, также двоим его подчиненным инкриминируется служебный подлог и превышение должностных полномочий. Им просят назначить наказание в виде трех лет колонии-поселения с лишением права занимать должности на госслужбе в течение двух лет.

По версии следствия, в конце января 2017 года руководитель ГБУЗ «ВОПАБ» после вскрытия трупа женщины, скончавшейся в послеродовом периоде от бактериально-вирусной инфекции и отека головного мозга, дал указание и. о. заведующего консультативного отделения и врачу-патологоанатому уничтожить вирусологические образцы тканей органов умершей. В качестве причины смерти в заключении якобы было указано общее заболевание, не связанное с беременностью и родами. Также обвиняемый, предположительно, получил от санитаров взятки в 600 тыс. руб., и путем обмана похитил более 160 тыс. руб.

Фигуранты уголовного дела вину не признают.

Мария Шахрай