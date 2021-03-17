В Пензе осудили мужчин за хищение более семи тонн нефтепродуктов

В Пензе суд вынес приговор четырем участникам группы лиц, совершившим, в зависимости от роли каждого, преступления, предусмотренные п. «б» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (повреждение нефтепродуктопровода), п. п. «б, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража из нефтепродуктопровода), ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, с апреля по май 2020 года 38-летний житель Москвы осуществил несанкционированную врезку к магистральному нефтепродуктопроводу, принадлежащему акционерному обществу, чем причинил компании ущерб на сумму около 6 тыс. руб. После этого он совместно с двумя сообщниками 24 и 25 лет якобы похищал нефтепродукты. Как уточнили в ведомстве, для совершения преступления был привлечен работник организации, который сообщал злоумышленникам сведения о режиме работы нефтепродуктопровода. Таким образом, в июне 2020 года мужчины, предположительно, похитили более семи тонн дизельного топлива, причинив ущерб на сумму более 365 тыс. руб.

Суд назначил жителю Москвы наказание в виде трех лет лишения свободы, троим его подельникам — в виде двух лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии общего режима.

Мария Шахрай