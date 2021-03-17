Саратовская область привлекла 7,87 млрд руб. на погашение «более дорогих» кредитов

Саратовская область 15 и 16 марта привлекла кредитные средства на общую сумму 7,87 млрд руб. сроком на 240 дней. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства финансов.

Уточняется, кто заимствования привлечены «в рамках работы по оптимизации долгового портфеля». Ставки по кредитам составляют от 5,22 до 5,25 % годовых.

Привлеченные средства направлены на досрочное погашение действующих более «дорогих» кредитных договоров со ставками от 6,5 до 6,77% годовых.

В результате, средняя процентная ставка по банковскому долгу области составит 5,25% против 5,9% на начало года. Экономия расходов на обслуживание заимствований превысит 69 млн руб.

В минфине отмечают, что привлечение заимствований не изменит размер госдолга области – он останется на уровне 51 млрд 620,8 млн руб.

Марина Ковалева