Лидера ярославских коммунистов оштрафовали на 10 тысяч рублей

В Ярославле решением Кировского районного суда депутат Ярославской областной думы, руководитель регионального отделения КПРФ Александр Воробьев оштрафован на 10 тыс. руб. за проведение несогласованного митинга 23 февраля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам депутат.

По информации пресс-службы областного суда, Александра Воробьева признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия). Александр Воробьев отметил, что он будет подавать апелляцию на решение суда.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что заявку регионального отделения партии КПРФ на проведение 23 февраля в Ярославле митинга отклонили из-за коронавирусных ограничений. Александр Воробьев подавал по этому поводу апелляционное заявление в Кировский районный суд. Однако судебным решением отказ в проведении митинга был оставлен без изменения. Ярославские коммунисты 23 февраля провели на площади Труда несанкционированный митинг.

Антон Антонов