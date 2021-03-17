Производительность труда поддержат фрилансеры

В ближайшие пять лет временные проектные сотрудники в среднестатистической компании в развитых странах будут выполнять от 15% до 20% работ. К такому выводу пришли аналитики PwC в исследовании «Курс на повышение производительности на 2021 год».

В сравнении с 2018 годом доля компаний, которые считают выгодным привлечение фрилансеров, увеличилось в два раза — с 39% до 80%. Рост интереса к фрилансерам, по мнению PwC, вызван необходимостью сокращать расходы и одновременно привлекать квалифицированных специалистов с навыками работы с цифровыми технологиями. Обе эти задачи способствуют повышению производительности труда.

Пока, впрочем, временные проектные работники составляют лишь 5% от общего числа сотрудников среднестатистической компании в развитых странах. При этом доля штатных сотрудников на полной ставке — 70%, на работающих неполный рабочий день и по договорам подряда приходится 32% и 9% штата соответственно.

Как отмечает руководитель международной практики PwC по оказанию консультационных услуг организациям финансового сектора Николь Уэйкфилд, в перспективе сотрудники практически всех компаний будут более тесно сотрудничать с третьими лицами, в том числе с временными проектными работниками, а также с краудсорсинговыми платформами для найма.

В целом, по оценкам PwC, к 2025 году объем мирового рынка фриланса должен вырасти почти в два раза и составить $13,8 трлн. Сейчас он равен $6,54 трлн. Большая часть рынка приходится на вольнонаемных работников ($3,76 трлн), $1,13 трлн — на сезонных и $705 млрд — на временных сотрудников.

Крупнейшие региональные рынки фриланса — США ($1 трлн, фрилансерами являются более 50 млн человек), Индия ($680 млрд, 15 млн), Канада ($130 млрд, 2,9 млн), Великобритания ($100 млрд, 2,1 млн) и Россия ($41 млрд, 14 млн). Согласно прогнозу PwC, в течение следующих пяти лет ежегодный прирост мирового рынка фриланса составит 16%. При этом в ряде стран, таких как США, Россия и Великобритания, национальные рынки могут увеличиваться каждый год даже на четверть.

Анастасия Мануйлова