Мэрия представила краевым властям план по сокращению кассового разрыва в транспортной отрасли

Администрация Перми разработала план по сокращению кассового разрыва в транспортной отрасли. Как стало известно “Ъ-Прикамье”, проект был рассмотрен краевыми властями в начале марта.

Напомним, по итогам 2020 года кассовый разрыв в транспортной отрасли в Перми составил 2,039 млрд руб. В текущем году, по расчетам мэрии, он может составить 2,449 млрд руб., в 2022-м — 1,178 млрд руб., в 2023-м — 1,713 млрд руб., в 2024-м — 1,732 млрд руб., в 2025-м — 1,896 млрд руб.

В план по снижению убытков включены два основных мероприятия. Во-первых, планируется сократить объем транспортной работы на 6% в 2021-2022 годах, перераспределив его на 2023-2025 годы. Для этого необходимо внести изменения в постановление администрации Перми о долгосрочных контрактах, заключить дополнительные соглашения с перевозчиками, скорректировать расписание и сами маршруты. Данная мера позволит снизить расходы на транспортную работу на 298,8 млн руб. в 2021 году и 114 млн руб. в 2022-м.

Второе мероприятие направлено на повышение доходности работы общественного транспорта. Его суть заключает в том, чтобы снизить долю бесплатных пересадок за счет их перевода на безналичную форму оплаты и исключения пересадки внутри одного маршрута. Эта мера уже внедрена. С 1 марта совершить бесплатную пересадку можно только при условии покупки первоначального билета по карте.

Кроме того, бесплатно пересесть можно только в автобус или трамвай другого маршрута. Для снижения общественно негатива предлагается рассмотреть вопрос корректировки тарифного меню, в частности предусмотреть дополнительные льготы для школьников 1-4 классов и малоимущих многодетных семей. Обновленное тарифное меню может вступить в силу в июле. Ожидается, что изменение правил бесплатных пересадок увеличит доходы отрасли в этом году на 247,1 млн руб. в 2022-м — на 335,1, в 2023-м — на 375,5, в 2024-м — на 389,9, в 2025-м. — на 404,3 млн руб.

Планируется, что в результате реализации обоих мероприятий кассовый разрыв в 2021 году снизится на 545,9 млн руб., в 2022-м — на 449,1, в 2023-м — на 40,2, в 2024-м — на 54,6, в 2025-м на 196,4 — млн руб.

По данным «Ъ-Прикамье», после обсуждения план был отправлен проект на доработку.