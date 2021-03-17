Инвестпроект порта в Приморске проверят повторно В мае терминал на Балтике может получить разрешение для начала строительства

Центр экспертиз ЭКОМ к маю планирует завершить экологическую проверку проекта строительства порта в Приморске, который должен появиться в 2022 году. Прогнозируемый объем перевалки — до 65 млн тонн грузов (более 25% всего грузооборота региона), в основном — контейнеры и уголь. Некоторые местные жители, обеспокоенные воздействием на окружающую среду, выступают против строительства новой инфраструктуры на берегу Финского залива. Юристы отмечают, что если в документации обнаружатся несоответствия, то это даст шанс оспорить разрешение госорганов на строительство.

В марте ЭКОМ получил комплект документов от ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» (УПК Приморск, инвестор строительства порта, 31,66% в компании контролирует Илья Трабер, 25,34% — Рамис Дебердеев, 15,83% — Артем Бегун, еще 5% принадлежат гендиректору Андрею Сизову) и начал их проверку, сообщил “Ъ” руководитель центра экспертиз Александр Карпов. По его словам, она должна завершиться к началу мая 2021 года. Он отметил, что получение сведений затягивалось с 2019 года, поэтому центр был вынужден подать иск в суд. После чего данные для общественной экологической экспертизы, заказанной местными жителями, были направлены.

Портовый комплекс планируют построить в Выборгском районе Ленинградской области. Мощность терминала составит до 65 млн тонн грузов в год, в том числе 20 млн тонн угля, 5 млн тонн минудобрений, контейнерные перевозки — до 3 млн TEU (30 млн тонн), 5 млн тонн генгрузов и 5 млн тонн зерна, сообщили “Ъ” в управляющей компании. Грузооборот портов Петербурга и Ленобласти по итогам 2020 года составил 231 млн тонн. Таким образом, проектируемый комплекс в Приморске в перспективе может обеспечить около 28% от всего объема грузов в регионе.

Активное расширение российских портовых мощностей на Северо-Западе началось после требования Кремля по перенаправлению грузов из Прибалтики на российские терминалы. Флагманом перевалки на российской Балтике является порт Усть-Луга, грузооборот которого в прошлом году составил 102,6 млн тонн, из которых почти половину обеспечили навалочные грузы, в том числе уголь.

В рамках проекта в Приморске предполагается построить складской логистический центр площадью около 100 га. На акватории порта большие естественные глубины — 18 м, что позволяет организовать прямые контейнерные перевозки крупнотоннажными контейнеровозами вместимостью до 20 тыс. TEU без промежуточной перевалки в портах Европы, уточнили в компании. «Приморский УПК» сможет принимать суда дедвейтом до 200 тыс. тонн и осадкой до 16 м. Объем инвестиций в реализацию проекта превышает 200 млрд рублей, добавили в компании. Финансирование осуществляется за счет собственных и заемных средств.

В январе «Приморский УПК» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, а до конца мая ожидает положительное заключение Главгосэкспертизы, заявлял ранее генеральный директор ООО «Приморский УПК» Андрей Сизов.

В 2019 году инвестпроект в Приморске столкнулся с протестом общественных активистов, которые опасаются близости угольного терминала к населенным пунктам, а также отмечают его негативное воздействие на окружающую среду (см. “Ъ” от 25.07.2019). Общая площадь строительства портового комплекса составляет 760 га, для чего потребуется вырубить 350 га леса, заявлял представитель компании ранее. На территории порта будет использоваться закрытый способ транспортировки и перевалки сырья, добавляли в компании. Кроме этого, планируется установить системы пыле- и шумоподавления.

После неудачных общественных слушаний в 2019 году местные жители заказали дополнительную экспертизу в ЭКОМ. Работы оценивались в 1,5–2 млн рублей. Источником финансирования стали добровольные сборы, заявила “Ъ” руководитель инициативной группы «Стоп Порт» Марина Паркина. Она добавила, что в случае обнаружения недостоверных данных в проектной документации жители готовы оспорить решения госорганов в суде.

Старший юрист «Команды 29» Максим Оленичев, работающий с ЭКОМ, отмечает, что прецеденты успешного оспаривания материалов государственной экологической экспертизы в Петербурге были.

Блокировать строительство или существенно повлиять на него может только та общественная экологическая экспертиза, которая была проведена до государственной и утверждена уполномоченным органом, отмечает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. «Проводить государственную экспертизу и утверждать общественную уполномочен один и тот же орган исполнительной власти. То есть Росприроднадзор должен утвердить новое заключение, даже если оно противоречит его предварительным выводам. Большинство общественных экспертиз призвано создать резонанс»,— говорит эксперт.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов напоминает, что кейсы с приостановкой строительства случаются периодически и иногда суд встает на сторону жителей. Один из последних примеров — строительство железнодорожной станции Шиес в Архангельской области, на которой планировалось возвести полигон для захоронения твердых отходов, приходящих из Москвы.

Яна Войцеховская