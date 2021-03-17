Чиновник минприроды помог по-свойски

По факту злоупотребления полномочиями чиновником минприроды Оренбуржья возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По данным следствия, неустановленный сотрудник министерства содействовал в выдаче одной из компаний лицензии на разведку и добычу песчано-гравийной смеси на месторождении «Салмышское», а также способствовал тому, чтобы организация добывала полезные ископаемые с превышением установленных объемов. В итоге компания причинила государству ущерб на сумму 38,9 млн руб. По данным прокуратуры, чиновник «помог супругу своей дочери легализовать незаконную добычу полезных ископаемых». Подозреваемый освобожден от должности.

Уголовное дело (ч. 1 ст. 285 УК РФ) возбуждено по факту злоупотребления полномочиями сотрудником управления природопользования министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, с 2015 по 2019 год неустановленное должностное лицо из управления министерства действовало в интересах директора и учредителя одной из компаний. Так, чиновник содействовал выдаче лицензии на разведку и добычу песчано-гравийной смеси на месторождении «Салмышское», заключении лицензионного соглашения об условиях пользования участком недр месторождения, а также способствовал тому, чтобы организация добывала полезные ископаемые с превышением установленных объемов. В итоге компания причинила государству материальный ущерб на сумму 38,9 млн руб.

По данным прокуратуры, руководитель одного из структурных подразделений министерства «помог супругу своей дочери легализовать незаконную добычу полезных ископаемых»: «С 2016 года в соответствии с выданной лицензией фирма его свойственника ежегодно осуществляла добычу песчано-гравийной смеси в объемах до 50 тыс. куб.м. В декабре 2019 года коммерсант незаконно троекратно увеличил объем добычи сырья, выйдя при этом за границы предоставленного ему горного отвода, а его тесть, пользуясь предоставленными полномочиями, оформил разрешительные документы, якобы позволяющие осуществление подобных действий».

Вопрос о возмещении ущерба в настоящее время решается в суде по иску Оренбургского природоохранного межрайонного прокурора, сообщают в надзорном органе. Кроме этого, министерство природных ресурсов региона проверяет деятельность недропользователя. По итогам проверки рассмотрят вопрос о возможном прекращении действия выданной ему лицензии. Чиновник, не принявший меры по урегулированию конфликта личных и служебных интересов, освобожден от должности после внесения представления прокуратуры.

Часть 1 статьи 285 УК РФ («Зло­употребление должностными полномочиями») предусматривает наказание от штрафа до 80 тыс. руб. до лишения свободы на четыре с половиной года.

Управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» адвокат Роман Скляр считает наиболее вероятными два пути развития событий, один из которых — в ходе расследования уголовного дела квалификация деяния останется первоначальной: «Преступление относится к преступлениям средней тяжести, и если оно совершено впервые и заглажен вред, то открываются возможности для освобождения от уголовной ответственности, в том числе в связи с уплатой судебного штрафа». По мнению Романа Скляра, если суд сочтет лицо виновным, то, с учетом категории преступления, существенную роль будут иметь характеристики личности подсудимого, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств. И в этом случае большая вероятность вынесения приговора, не связанного с реальным лишением свободы, отмечает эксперт. «Состав, образующий ч. 3 ст. 285 УК РФ, отличается от ч. 1 только тем, что деяние повлекло тяжкие последствия. Возможно, после проведения экспертизы и оценки тяжести причиненного вреда, дело будет переквалифицировано на ч. 3 ст. 285 УК РФ, наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы…»,— рассуждает Роман Скляр.

Ани Айвазян