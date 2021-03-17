Очевидцев вызвали в суд

В Самаре суд перешел к допросу свидетелей по уголовному делу в отношении бывшего начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУ МВД России по Самарской области Максима Шаталова и его экс-заместителя Александра Москвитина. Мужчины были задержаны с поличным при получении взятки от бизнесменов за заключение контрактов на сдачу металлолома и лома цветных металлов. Вместе с ними на скамье подсудимых экс-глава управления по вопросам миграции регионального главка Дмитрий Котов. Он обвиняется в покушении на получение взятки через посредника.

Советский районный суд Самары перешел к допросу свидетелей по уголовному делу в отношении бывшего начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУ МВД России по Самарской области Максима Шаталова и его экс-заместителя Александра Москвитина. Также на скамье подсудимых находится экс-глава управления по вопросам миграции регионального главка Дмитрий Котов. Об этом сообщается на сайте райсуда.

Максим Шаталов и Александр Москвитин были задержаны в феврале минувшего года с поличным при получении взятки от бизнесменов за заключение контрактов. По данным правоохранителей, глава ООО «ПКФ „Восток“» из Похвистнева передал через посредника 100 тыс. руб. руководителю ФКУ «ЦХиСО». Деньги мужчина получил за подписание трех договоров на сдачу металлолома и лома цветных металлов и об утилизации высвободившихся государственных регистрационных знаков, а также за беспрепятственное исполнение указанных контрактов.

В отношении Максима Шаталова было возбуждено уголовное дело по ст. 290 ч. 2; ст. 292 ч. 1; ст. 30 ч. 3, ст. 291.1 ч. 3 п.б; ст. 290 ч. 5 п.в УК РФ (являясь должностным лицом, получил через посредника взятку в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в его служебные полномочия, в крупном размере). Александр Москвитин обвиняется в посредничестве в получении взятки (ст. 291.1 ч. 3 п. «а» УК РФ). Изначально оба мужчины содержались под стражей. Но в итоге по ходатайству следствия мера пресечения в отношении Александра Москвитина была изменена на домашний арест, так как он признал вину.

Дмитрий Котов, которого задержали в марте того же года, обвиняется в покушении на получение взятки через посредника (ст. 30 ч. 3, ст. 290 ч. 5 п.в УК РФ). По данным следствия, в начале 2020 года экс-начальник управления миграции ГУ МВД России по Самарской области через посредников (бывшего начальника ФКУ «ЦХиСО» и его экс-замначальника) попытался получить 300 тыс. руб. от гражданина за содействие в выдаче пятерым иностранным гражданам разрешения на временное ­проживание.

Уголовное дело в отношении бывших правоохранителей поступило в суд в январе текущего года. В настоящее время свидетели рассказывают на процессе о деталях незаконных сделок с участием экс-полицейских.

Как отмечает управляющий партнер Адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов, когда речь идет о коррупционных составах преступления, многое зависит от того, насколько полную и убедительную доказательную базу удастся собрать обвинению: «Самыми важными доказательствами вины в таких случаях являются не столько вещественные доказательства, сколько показания свидетелей и лиц, которые могли являться либо со­участниками, либо потерпевшими, либо свидетелями. Многое зависит еще и от того, готовы ли фигуранты дела, в том числе предполагаемые посредники, сотрудничать со следствием. В остальном обвинительные приговоры по коррупционным делам, связанным с получением или вымоганием взятки должностными лицами, не являются большой ­редкостью».

Эксперт отмечает, что чаще всего в случае предъявления обвинений по нескольким составам наказание назначается по совокупности преступлений — приговор учитывает меру, предусмотренную по наиболее тяжкому составу, по которому была доказана вина.

Ани Айвазян