Турция ищет друзей

Греция и Турция предприняли новую попытку найти компромисс по спорным вопросам вокруг нефтегазовых месторождений в Средиземном море. Однако это не означает их отказ от претензий друг к другу. Буквально накануне встречи в Афинах турецких и греческих дипломатов Анкара предъявила претензии Израилю, Греции и всему ЕС в связи с планами прокладки кабеля по дну Средиземного моря. Турция также активно пытается помириться с Египтом и перетянуть его на свою сторону в решении проблем Средиземноморья.

В среду в Афинах должен завершиться второй раунд зондирующих контактов между греческими и турецкими дипломатами, посвященный урегулированию разногласий между двумя странами. У встреч подчеркнуто неофициальный характер и нет статуса переговоров. С турецкой стороны делегацию возглавляет замминистра иностранных дел Седат Онал, с греческой — посол в отставке Павлос Апостолидис, уже принимавший участие в консультациях подобного формата до того, как Анкара и Афины прервали контакты в 2016 году.

Речь идет прежде всего о сближении позиций по вопросу о разграничении исключительной экономической зоны и континентального шельфа в Восточном Средиземноморье, которые после обнаружения там нефтегазовых месторождений стали предметом территориальных споров между Турцией и Кипром, Турцией и Грецией, Израилем и Ливаном. В отличие от Афин Анкара хотела бы включить в переговоры и другие спорные вопросы. Среди них — разграничение воздушного пространства, демилитаризация восточных греческих островов, границы оперативной ответственности в рамках НАТО, улучшение положения мусульман и возможность им самим выбирать муфтиев. Однако Греция готова обсуждать лишь одну тему.

Консультации в Афинах проходят накануне намеченного на конец марта саммита Евросоюза, где должен быть поднят вопрос об отношениях между ЕС и Турцией.

На саммите в декабре европейские лидеры договорились расширить список действующих индивидуальных санкций в отношении Анкары за незаконное бурение и геологоразведочные работы в Восточном Средиземноморье — у греческого острова Кастелоризо и побережья Кипра, возобновленные после перерыва летом прошлого года. Решение саммита эксперты называли промежуточным. Греция требовала более жестких мер, Анкара же не прекращает надеяться на восстановление полноценного диалога с ЕС.

С декабря Турция предприняла несколько попыток наладить отношения с Евросоюзом, особенно на фоне прихода в Вашингтон администрации Джо Байдена, который не испытывает особых симпатий к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Анкара обеспокоена, что новый американский лидер до сих пор не позвонил турецкому коллеге.

Зато господину Эрдогану удалось в начале марта поговорить с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которого он в прошлом году «призывал лечить психику». Разговор двух лидеров прокомментировал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан: «Больше нет оскорблений, и язык стал более обнадеживающим». Он также назвал положительными признаками удаление турецких исследовательских судов из кипрских вод и стремление Анкары к диалогу с Афинами. При этом дипломат отметил, что подвижки в отношениях Франции и Турции пока «непрочные», так как «список разногласий очень длинный».

Что касается прямых контактов между Турцией и Грецией, то они после почти пятилетнего перерыва возобновились в Стамбуле еще в конце января. Итогом первого раунда стало решение о продолжении диалога. Впрочем, он может оказаться затяжным. В период между 2002 и 2016 годами две страны провели 60 раундов контактов, но ни о чем так и не договорились.

Нынешняя, 62-я встреча в Афинах началась на напряженной ноте.

В понедельник Анкара направила дипломатическую ноту Израилю, Греции и ЕС, протестуя против их планов проложить самый длинный и глубокий в мире силовой кабель по дну Средиземного моря. Проект EuroAsia Interconnector должен связать энергосистемы Греции, Израиля и Кипра. Меморандум об этом был подписан 8 марта. Турция считает, что сначала нужно получить ее разрешение на работы, так как кабель пойдет через спорные участки.

У трех стран есть еще один проект, исключающий Турцию,— Восточно-Средиземноморский газопровод (EastMed Pipeline), договоренность о строительстве которого была подписана в январе 2020 года. По мнению министра энергетики Израиля Юваля Штайнца, этот проект будет реализован примерно через пять лет. В то же время эксперты сомневаются, что при нынешних ценах на газ этот проект вообще оправдан. Тем не менее битва за Средиземное море продолжается.

В конце февраля министр нефти Египта Тарек аль-Мулла посетил Израиль и Палестину. С палестинцами было подписано соглашение о сотрудничестве в разработке газового месторождения в секторе Газа.

С Израилем было решено работать над заключением соглашения, которое позволит связать крупнейшее израильское газовое месторождение «Левиафан» с СПГ-терминалами в Египте.

И там и там речь шла о поддержке «создания мощной объединенной энергетической инфраструктуры в регионе Восточного Средиземноморья». Напомним, что в начале 2019 года Египет, Кипр, Греция, Израиль, Италия, Иордания и Палестина учредили Газовый форум Восточного Средиземноморья со штаб-квартирой в Каире. Турцию и Ливию туда не позвали. В ответ они подписали собственный Меморандум о разграничении морских зон, поставив в уязвимое положение Грецию и Кипр.

Восточно-Средиземноморский форум поддерживают и арабские монархии Персидского залива, за исключением близкого к Анкаре Катара. Особенно многообещающими связи стали на фоне нормализации отношений арабских стран с Израилем. Появились планы совместных проектов. В середине февраля в Афинах состоялась встреча представителей ОАЭ, Саудовской Аравии и Бахрейна с министрами иностранных дел Греции, Кипра, Египта и Франции. Они выразили поддержку Греции в споре о Восточном Средиземноморье.

На этом фоне Турция всячески пытается наладить отношения с Каиром, испорченные в 2013 году после свержения в Египте президента Мухаммеда Мурси, который был идеологически близок турецкому лидеру.

Ситуация обострилась после поддержки Анкарой властей в Триполи. Однако в последнее время Турция и Египет нашли общий язык по Ливии. В Турции также решили, что в последних заявках Египта на разведку на разработку нефти в Средиземном море Каир учел турецкую разметку шельфа. И тогда в начале марта турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу объявил, что Каир и Анкара могут подписать соглашение о демаркации морских границ. Он также заявил о возобновлении контактов между странами на дипломатическом уровне и добавил, что Анкара готова улучшить отношения с Саудовской Аравией и ОАЭ.

Все это заставило понервничать Грецию. Правда, Каир поспешил опровергнуть заявления Анкары. «Никаких контактов или подготовки встреч с Турцией — прямых или непрямых — не осуществляется. Уже не первый раз Анкара выступает с заявлениями о возобновлении контактов с Каиром. Но это лишь попытки вырваться из политической изоляции в регионе»,— заявил ТАСС высокопоставленный египетский дипломатический источник.

По словам главы МИД Египта Самеха Шукри, Каир хочет сначала увидеть изменение в политике Анкары, а уж потом будет определяться с будущими контактами.

Что ждут от Анкары в Каире, можно судить по публикации в Facebook главного редактора одной из ключевых египетских газет «Аль-Ватан», выдвинувшего десять требований к Турции. Среди них — всеобъемлющее соглашение Анкары с европейскими союзниками, в частности с Грецией и Кипром, уход Турции из Ливии и северной Сирии и в принципе обещание не вмешиваться в арабские дела. Кроме того, Каир предполагает привлечь к переговорам с Анкарой ОАЭ, Саудовскую Аравию и Бахрейн, у которых есть свои претензии к Турции. В то же время катарские СМИ отмечают, что Каиру важно наладить диалог с Анкарой и Дохой, так как он больше не может полагаться на спонсорство Эр-Рияда, и кроме того египтянам могут быть невыгодны экономические проекты арабских монархий с Израилем. Однако на публичном уровне пока больше всех суетится Анкара, заявляя о своих намерениях дружить со всеми.

Марианна Беленькая