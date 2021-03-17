«Уфимкабелю» объединяют землю

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал незаконным разделение земельного участка под бывшим заводом «Уфимкабель» на пересечении улиц Цюрупы, Валиди и Новомостовой, где одноименная компания Ильдара Гималетдинова намерена построить многофункциональный комплекс «Гим-центр». С иском обращалась предпринимательница Оксана Венжик, которой принадлежит помещение в здании бывшего завода. Представители «Уфимкабеля» намерены подать кассационную жалобу, так как из-за спора вокруг земельных участков администрация Уфы не выдает компании разрешение на строительство.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования предпринимательницы Оксаны Венжик и признал незаконным раздел участка на пересечении улиц Цюрупы, Валиди и Новомостовой площадью 21,3 тыс. кв.м. В 2018 году спорный участок, на котором располагаются здания бывшего завода «Уфимкабель», был разделен на пять частей. Оксана Венжик, которой принадлежит нежилое помещение в здании на спорном участке, не согласилась с разделом и обратилась в суд. В заявлении она указала, что не давала на это согласия, просила признать раздел и постановку новых участков на кадастровый учет незаконными, исключить их из государственного реестра и восстановить сведения в нем об исходном участке. В качестве обоснования Оксана Венжик указала, что площадь сформированного участка, где расположено ее помещение, недостаточна для его эксплуатации.

Арбитражный суд Башкирии и апелляционная инстанция в 2019 и 2020 годах отказали предпринимательнице в удовлетворении иска, посчитав, что ее права не были нарушены. Судебная экспертиза показала, что параметры нового участка соответствуют требованиям градостроительного законодательства и не противоречат правилам землепользования и застройки. Однако кассация — арбитражный суд Уральского округа — отменила предыдущие постановления и направила дело на новое рассмотрение, указав, что суды сделали преждевременные выводы о достаточности образованного в результате раздела участка для эксплуатации и обслуживания помещения, принадлежащего Оксане Венжик.

В декабре прошлого года арбитражный суд республики, рассмотрев дело повторно, вновь отказал истцу. Суд тогда пришел к выводу, что помещения заявительницы находятся в здании административно-производственного корпуса «Уфимкабеля», которое целиком находится на образованном участке. Однако апелляция установила, что образование участков должно проходить при согласии всех его землепользователей, землевладельцев и арендаторов. Документов, подтверждающих, что раздел участка был согласован с Оксаной Венжик, стороны не предоставили, говорится в решении. При таких обстоятельствах оснований для отказа в удовлетворении требований у суда первой инстанции не имелось, пришла к выводу апелляция. Управление Росреестра должно в течение месяца аннулировать и исключить из государственного кадастра недвижимости сведения о пяти образованных участках, восстановив сведения об исходном.

ООО «Уфимкабель» принадлежит Ильдару Гималетдинову. На спорном участке компания реставрирует здание бывшей Уфимской губернской земской управы, являющееся объектом культурного наследия федерального значения (построено в 80-х годах XIX века), а также смежное здание бывшего завода. Сдача первой очереди проекта, которая заключается в завершении реставрации памятника, где разместится клиника ООО «Гим-клиника», запланирована в апреле. Стоимость первой очереди проекта приближается к 1 млрд руб., из которых половина — затраты на реставрацию памятника. Вторая очередь предусматривает реновацию старых цехов площадью 40 тыс. кв. м, третья — создание многофункционального комплекса «Гим-центр».

Заместитель генерального директора по правовым вопросам «Уфимкабеля» Искандер Галимов сообщил, что компания намерена подавать кассационную жалобу. «Мы считаем, что окончательное решение будет в нашу пользу»,— заявил господин Галимов. Он отметил, что Оксана Венжик предлагала «Уфимкабелю» выкупить ее помещение, но запросила цену «значительно выше рыночной». Из-за спора вокруг участков компания не может получить разрешение на строительство, необходимое для реализации следующей очереди проекта — реновации бывшего заводского здания, пояснил Искандер Галимов.

Связаться с Оксаной Венжик вчера не удалось: ее контактов нет в открытом доступе.

Партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Александр Кадетов считает правомерным решение апелляции, так как на раздел участка не было получено согласие владельца объекта недвижимости. По законодательству, Оксана Венжик вправе требовать оформления прав на долю участка, отмечает он. «В связи с этим допускаю, что кассация оставит решение апелляции без изменений»,— заключил юрист.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле считает, что у «Уфимкабеля» хорошие шансы для отмены решения в кассации. «Апелляционное постановление выглядит формальным. Суд кассационной инстанции указывал, что для оспаривания факта государственной регистрации необходимо доказать не только нарушение процедуры, но и то, что данная процедура нарушает права заявителя. „Уфимкабелю” стоит в кассационной жалобе ссылаться на неправильное применение судом апелляционной инстанции ст. 200 АПК РФ, в результате чего было принято неправильное решение, которое противоречит предшествующей позиции арбитражного суда Уральского округа»,— заключил юрист.

Влада Шипилова