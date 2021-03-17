Не вдыхать

Алтайские депутаты хотят запретить продавать подросткам газовые зажигалки и энергетики. Инициативу они связывают с ростом популярности среди несовершеннолетних различных видов токсикомании. О намерении поддержать законопроект пока заявили лишь оппозиционные депутаты. Общественники уверены, что должного воздействия запрет не окажет, а силы в первую очередь нужно направить на борьбу с распространением курительных смесей и синтетических наркотиков.



Депутаты Алтайского заксобрания (АКЗС) планируют запретить в регионе продажу лицам до 18 лет «безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, а также товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ». Соответствующий законопроект «О мерах по защите здоровья несовершеннолетних в сфере розничной продажи некоторых товаров» в первом чтении парламентарии рассмотрят на сессии 25 марта. Инициаторами выступили комитет по здравоохранению и науке и фракция ЛДПР. Закон, говорят его авторы, вводится «для защиты здоровья и нравственности жителей, предупреждения причинения вреда здоровью молодежи и их развитию».

Основные потребители энергетиков — это молодежь, говорит один из разработчиков законопроекта, руководитель фракции ЛДПР Владимир Семенов: «Предполагаю, что их привлекает бодрящее качество продукта — сегодня бодро, а завтра хочется еще, не одну баночку, а две. Кофеин, который входит в состав, по сути, медпрепарат, как и никотин. В итоге: алкоголь нельзя, курить нельзя, а кофеин — пожалуйста». Решение о запрете продажи зажигалок с газом несовершеннолетним принято в связи с ростом популярности среди подростков «различных видов токсикомании, в особенности сниффинга» (вдыхание газовых паров), говорят инициаторы законопроекта. «Портативные газовые зажигалки и баллоны, содержащие сжиженный углеводородный газ для их заправки, находятся в свободном обороте и по сравнительно низкой цене. Любой несовершеннолетний, узнавший о таком способе испытать токсическое опьянение и желающий это попробовать, может нанести своему организму непоправимый вред, а возможно, и погибнуть»,— сообщают разработчики.

Похожий законопроект в конце 2020 года приняли в Тюменской области. Тогда депутаты облдумы запретили продавать несовершеннолетним товары, содержащие сжиженный углеводородный газ в любой форме, а также устройства, где есть контейнер или резервуар под газ.

Оппозиционные депутаты АКЗС сообщили, что готовы поддержать инициативу. По словам Владимира Семенова, фракция будет голосовать «за», так как они — одни из разработчиков. «Я как родитель уверен в том, что мой ребенок переживет невозможность купить зажигалку, зато соблазнов и опасности для него станет меньше»,— говорит руководитель фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов. Он отметил, что, по его мнению, проблема токсикомании среди детей в регионе стоит остро. «Считаю, что все эти меры влияют на снижение потребления. Есть заядлые взрослые курильщики, которых не остановит ни повышение стоимости табака, ни сложности, связанные с этим. Но здесь мы говорим о несозревших организмах, как в физическом, так и в моральном плане»,— сказала лидер КПРФ в парламенте Мария Прусакова. «Единая Россия» отказалась от комментариев.

По данным краевого минздрава, за первое полугодие 2020 года с диагнозом «наркомания» зарегистрировано двое несовершеннолетних, за первое полугоде 2019 года — трое несовершеннолетних (всего в 2019 году было зарегистрировано пятеро). Согласно данным на июль прошлого года, на профилактическом наблюдении находились 57 человек в возрасте до 18 лет, употребляющих наркотические средства с вредными последствиями. За аналогичный период 2019 года на профилактический учет было поставлено 52 несовершеннолетних (всего в 2019 году на профилактическом учете находилось 77 несовершеннолетних).

Руководитель благотворительного фонда «Родители против наркотиков» Дмитрий Грищенко отмечает, что к ним в организацию не поступало обращений о случаях сниффинга, как и обращений об употреблении энергетиков. «Среди молодежи популярны дизайнерские наркотики — синтетические. В Бийске, например, мы фиксировали случаи употребления синтетического героина среди подростков»,— говорит господин Грищенко. Член сибирской ассоциации по помощи наркозависимым, пожелавшая остаться неназванной, считает, что закон о запрете зажигалок вряд ли поможет снизить уровень токсикомании. «Во-первых, те же зажигалки можно взять у взрослых или попросить старших купить. Во-вторых, есть более серьезная проблема: дети могут купить синтетический наркотик за несколько сотен рублей через сайт в интернете. Именно с распространением курительных смесей серди детей нужно сегодня бороться — устраивать рейды, чтобы задерживать закладчиков или выходить на дилеров, а не запрещать продавать зажигалки. Нужно поднять вопрос о целесообразности такого закона».

Юлия Сасевич, Даниил Тарабукин